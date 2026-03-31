Chris Brown aurait embrassé une femme mariée en plein concert devant son mari médusé

Les concerts de Chris Brown sont connus pour être osés. Habitué à aller à la rencontre de ses fans, Chris Brown aurait notamment embrassé une femme mariée pendant l’un de ses concerts.

Chris Brown est un chanteur de R&B dont les tournées sont connues pour leur divertissement et leur côté sensuel. En 2025, Chris Brown préparait sa tournée intitulée “Breezy Bowl” pour célébrer ses 25 ans de carrière quand tout a dérapé.

S'il est connu pour ses altercations avec Eminem et Rihanna, Chris Brown est aussi réputé pour ses spectacles osés. Pendant l’un des concerts de cette tournée, l’artiste n’a pas hésité à se rendre dans le public… pour embrasser ses fans. Il est notamment allé voir une femme qu’il ne connaissait pas et l’a embrassé langoureusement, sous les yeux des autres spectateurs.

Il embrasse une femme mariée

Pendant cette même tournée, Chris Brown chantait “Take You Down” quand il a décidé de faire monter une jeune femme sur scène. Selon Vibe, il lui aurait demandé de s’installer sur un canapé en velours et aurait rapproché ses lèvres et sa langue de la fan juste avant que les lumières ne s’éteignent. Juste avant que la vidéo ne soit coupée, on voit un homme à côté de la fan se redresser dans le public, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de son mari.

Crédit photo : @cheatercaughtlive / Instagram

La suite après cette vidéo

La vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux a déclenché un débat sur la toile puisque de nombreux internautes ont qualifié cet acte de tromperie, tandis que d’autres affirmaient qu’il s’agissait d’un “simple baiser”. Si ce comportement affole internet, ce n'est pas la première fois qu'il se produit puisqu'une femme mariée avant déjà embrassé un chanteur sur scène, avant de divorcer de son époux.

“Le trajet du retour va être intéressant”, “Le divorce va être tellement rapide”, “Elle a commis une erreur”, ont commenté les internautes, selon le média Jang.

Des femmes sur scène

Ce n’est pas la première fois que Chris Brown se montre aussi entreprenant avec des femmes lors de ses shows.. Lors de sa tournée internationale “Under The Influence”, l’artiste invitait des femmes sur scène à chaque concert.

Si les fans de Chris Brown sont désormais habituées à ses lap dances et ses baisers langoureux en plein spectacle, certaines d’entre elles n’hésitent pas à se montrer proche de l’artiste une fois le spectacle fini. Lors de la séance photo avec les fans, certaines femmes demandent au chanteur de poser ses mains sur leurs fesses, ce qu’il accepte au prix de 1 000 dollars. Des particularités à savoir avant d’aller voir Chris Brown en concert !