Le remake US de cette célèbre série française cartonne dans le monde entier sur Disney+

Les remakes sont souvent moins biens que les versions d’origine. Mais cette série américaine parvient à convaincre le public partout dans le monde.

Le remake américaine d’une comédie française aux 9 millions de téléspectateurs

Les plateformes de streaming ont prouvé que, peu importe le genre d’une série ou sa provenance, le succès pouvait être le même partout dans le monde. Et inversement. Disney+ peut se targuer d’avoir dans ses programmes une comédie policière qui cartonne.

Cocorico, puisqu’il s’agit du remake américain d’une série française qui réunissait en moyenne 9,1 millions de téléspectateurs par épisode. Désireuse de connaître le même succès et de surfer sur la vague, la chaîne ABC a donc lancé sa version.

Crédit photo : ABC

En effet, on parle bien de HPI, ou plutôt de High Potential outre-Altantique. L’histoire de Morgan Gillory, mère célibataire excentrique au fort potentiel intellectuel qui met ses talents au service de la police pour qui elle devient consultante.

La suite après cette vidéo

High Potential : série la plus regardée de la chaîne ABC

Crédit photo : ABC

High Potential a fait un carton d’audience aux États-Unis lors de sa première diffusion en septembre 2024, devenant la série la plus regardée sur ABC depuis six ans. Elle a réuni en moyenne, 11,5 millions de spectateurs sur les plateformes de streaming, selon Variety. Quant au final de la saison 2, diffusé en avril dernier, il a réuni plus de 12 millions de téléspectateurs sur le même mode de diffusion, classant de nouveau High Potential numéro un.

On peut donc dire que, tout comme les Français, les Américains sont gaga de Morgan et de ses drôles d’aventures. Selon FlixPatrol, High Potential se classe 9ème du Top 10 sur Disney+ dans le monde. En France, le remake occupe la cinquième place des programmes les plus regardés. Une belle performance quand on sait combien il est difficile de faire mieux que l’original.

« De la bonne humeur et du feel good comme on aimerait en voir plus souvent » ; « La série se regarde avec plaisir, sans prétention, comme un bon divertissement du soir » ; « Kaitlin Olson est l'actrice parfaite pour reprendre ce rôle aux États-Unis », peut-on lire sur Allociné.

Préférerez-vous la version française ou la version américaine ? Direction Disney+ pour vous faire votre propre avis.