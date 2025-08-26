« Ils en mettent partout » : Snoop Dogg affirme qu'il y a trop de lesbiennes dans les films pour enfants et crée la polémique

Le rappeur Snoop Dogg a récemment tenu des propos controversés à l'encontre des LGBTQ+.

C'est une prise de parole qui suscite la controverse.

Selon le rappeur Snoop Dogg, il y a trop de lesbiennes dans les films destinés aux enfants. C'est en tout cas ce que l'artiste californien a sous-entendu dans un podcast diffusé la semaine dernière sur YouTube.

Aujourd'hui âgé de 53 ans, le rappeur aux millions de disques vendus à travers le monde, a en effet fustigé la présence de femmes homosexuelles dans certains animés, en citant l'exemple d'un film qu'il avait visionné avec l'un de ses petits-enfants.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Il y a trop de lesbiennes dans les films pour enfants, selon Snoop Dogg

« Ce que vous voyez est ce que vous voyez et ils en mettent partout », a ainsi déclaré Snoop Dogg (de son vrai nom Calvin Broadus) en évoquant les lesbiennes dans un épisode du podcast « It's Giving », présenté par le Dr Sarah Fontenot, le 20 août dernier sur YouTube.

Le rappeur a ensuite poursuivi en racontant une petite histoire personnelle, vécue en 2022. À l'époque, Snoop Dogg était allé voir le film d'animation de Disney « Lightyear » avec l'un de ses petits-fils. Jusqu'ici rien d'anormal ! Mais au cours de la projection, l'artiste aurait vécu, selon lui, un véritable moment de malaise au cinéma lorsque son petit-fils lui a demandé comment un enfant pouvait avoir deux mères. L'un des personnages du film étant le bébé d'un couple lesbien (capture ci-dessous).

Crédit photo : Disney

« Ils disent : « Elle a eu un bébé avec une autre femme. » Eh bien, mon petit-fils, au milieu du film, m'a dit : "Papy Snoop ? Comment elle peut avoir un bébé avec une femme ? C'est une femme" (...) Oh merde, je ne suis pas venu pour ça (...) Je suis juste venu pour voir ce foutu film » (Snoop Dogg)

« Du coup, je me suis dit : "Putain, j'ai peur d'aller au cinéma" (...) Vous me mettez dans une situation où je n'ai pas de réponse. », a ainsi déclaré le rappeur, perplexe.

Et d'ajouter : « Ça m'a complètement déboussolé (...) Je me suis dit : "Ce sont des enfants. On doit leur montrer ça à cet âge ? Ils vont poser des questions. Je n'ai pas la réponse" ».

Sans surprise, ses propos ont suscité la polémique et de nombreux internautes l'ont critiqué, comme on peut le voir dans les commentaires postés sous la vidéo du podcast.

« Vous me dites qu'à plus de 50 ans, vous ne savez toujours pas comment parler à un enfant de parents du même sexe ? Pourquoi est-ce un concept si difficile à comprendre ? », a ainsi écrit un utilisateur de la plateforme.

« Quelle terrible opinion sur les couples de lesbiennes. Nous sommes en 2025 et vous êtes toujours homophobes ? », a par ailleurs déploré un autre internaute.

Vous l'aurez compris, les propos du rappeur n'ont laissé personne indifférent...