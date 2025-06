Indigné, Philippe Candeloro veut changer cette règle «honteuse» de Danse avec les stars

Invité sur le plateau de “Vivement dimanche”, le patineur Philippe Candeloro est revenu sur l’élimination de son ami Nelson Monfort lors de la dernière saison de “Danse avec les stars”, et il n’a pas mâché ses mots pour dénoncer le programme.

“Danse avec les stars” est une émission de divertissement diffusée sur TF1. Le principe est simple : des célébrités de tous âges et de tous horizons s’affrontent dans une compétition de danse. Si certaines n’ont jamais dansé, d’autres sont plus expérimentées. Au fil des semaines, les personnalités apprennent les techniques des danses de salon et sont notées par un jury d’experts. À chaque prime, l’un des couples de danseurs est éliminé.

Si cette émission est avant tout un divertissement, quelques polémiques enflent autour du programme. L'année dernière, le danseur Anthony Colette a annoncé avoir été viré de l'émission, notamment à cause du conflit qui a éclaté entre Ines Reg et Natasha Saint-Pier et qui a fait un énorme buzz.

Crédit photo : TF1

Lors de la dernière saison de “Danse avec les stars”, Nelson Monfort a été le premier éliminé de la compétition. Âgé de 72 ans, ce dernier avait pourtant confié avoir suivi une intense préparation physique pour participer à l’émission. Après avoir présenté un tango avec la danseuse professionnelle Calisson Goasdoué, Nelson Monfort avait reçu un 5 de Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Fauve Hautot, tandis que Chris Marquez lui avait donné un 2, soit la pire note du programme.

“Je trouve ça tellement honteux”

Cette élimination brutale n’est pas passée auprès de Philippe Candeloro, patineur et ami de Nelson Monfort. Invité dans l’émission “Vivement dimanche” ce dimanche 22 juin, il a pris la défense de Nelson Monfort, estimant que la notation des juges est trop dure et que la compétition est totalement déséquilibrée. Philippe Candeloro affirme que les règles de l’émission devraient être modifiées pour mettre tous les candidats sur un même pied d’égalité et pour avantager les personnes plus âgées.

“C’était courageux de la part de Nelson, à 72 ans, de se présenter dans une émission où le combat n’est pas équilibré. Vous êtes face à des jeunes qui ont 25 ans, et il n’y a pas de bonus, malus. Quand il reçoit un 2 de Chris Marques, je trouve ça tellement honteux parce qu’il a fait son possible. Il aurait dû avoir trois points de bonus parce qu’il est plus âgé que tous ceux qui dansent à côté de lui. Ça, c’est des petites règles qui devraient changer. Il s’est mieux démerdé au troisième prime parce qu’il a eu un peu plus de temps pour travailler”, a déclaré Philippe Candeloro, d’après des propos rapportés par Pure Médias.

Philippe Candeloro milite pour un changement des règles de #DALS et s’en prend à @LeChrisMarques : « Le combat n’est pas équilibré. Quand @n_monfort reçoit un 2, je trouve ça tellement honteux » #VivementDimanche #France3 @P_Candeloro pic.twitter.com/mq1A3bhv1n — Nicolas Malaboeuf (@NMalaboeuf) June 22, 2025

Pour rappel, Philippe Candeloro a lui-même participé à “Danse avec les stars” et est arrivé jusqu’en finale. Malgré son succès, il reste convaincu que l’émission est déséquilibrée : “C’est très dur de tenir sur neuf semaines, même pour un sportif. On ne peut pas juger de la même façon quelqu’un de 25 ans et un homme de 72 ans qui a le courage de se lancer”, affirme-t-il.

Un témoignage qui pourrait pousser la production à modifier le système de notation pour les saisons suivantes.