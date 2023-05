Le permis de conduire rose ne sera plus valable, vous avez jusqu'à cette date pour passer au nouveau

Objet de bien des convoitises à l'approche de la majorité, le permis de conduire connaît deux formes : l'ancienne, le fameux papier rose cartonné, et le "nouveau", qui prend l'apparence d'une carte plastifiée. Seulement voilà, le premier vit sa dernière décennie d'existence.

Symbole de plusieurs générations, le "papier rose" est tout simplement l'ancienne version du permis de conduire : il se déplie sur trois feuilles, est rose (sans surprise), est cartonné et s'avère finalement assez grand, ce qui le rend plus fragile et moins ergonomique. Qu'importe, il a motivé des millions de personnes à passer les examens, s'imposant comme l'icône d'une certaine liberté. C'est beau, mais tout cela sera un jour de l'histoire ancienne.

Source : iStock

Le changement, c'est pas encore maintenant

Le ton était déjà donné puisqu'en 2013, le gouvernement abandonnait le permis en carton pour un modèle miniaturisé et plastifié, de la taille d'une carte de crédit et adapté aux normes d'aujourd'hui. Le jour et la nuit en terme d'ergonomie et de durabilité, même si celui-ci doit être renouvelé tous les quinze ans, au contraire du "papier rose", qui reste valable tant qu'on le possède encore. Enfin, jusqu'à 2033.

La sentence vient de tomber : en 2033, le permis de conduire rose n'aura tout simplement plus aucune valeur. Il est dit par là que si vous vous faîtes arrêter par les forces de l'ordre par exemple, celui-ci ne représentera aucune votre droit de rouler et vous vous risquez alors à une amende pour défaut de présentation du permis (11 euros sur place, ou 38 euros majorée).

Source : iStock

Vers une version dématérialisée ?

Il est évidemment possible de passer à la "nouvelle" version, mais seulement si le "papier rose" est endommagé, volé ou perdu. Le gouvernement a donc une dizaine d'années pour annoncer le processus de renouvellement : "À ce jour, aucune décision n'a été prise concernant son remplacement avant 2033. Vous n'avez pas à demander son remplacement", précise le Ministère de l'Intérieur.

Et au passage, soulignons l'étude actuelle de l'Union Européenne à remplacer le permis de conduire par une mouture entièrement numérique, ce qui changerait encore la donne. Si vous avez donc toujours avec vous votre premier permis, il vous reste quelques bonnes années pour en profiter avant de l'encadrer comme il se doit.