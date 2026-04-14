L'actrice française Nadia Farès, 57 ans, retrouvée inanimée au fond d'une piscine

La comédienne Nadia Farès a été retrouvée inconsciente dans une piscine de Paris. Son état est jugé critique. Précisions.

L'actrice Nadia Farès, connue notamment pour ses rôles dans Les Démons de Jésus ou encore Les Rivières pourpres, a été retrouvée inanimée dans une piscine parisienne, après un mystérieux accident survenu ce week-end. Son état est décrit comme grave, et la comédienne a été placée en coma artificiel.

On ignore encore les circonstances exactes du drame, mais nos confrères du Parisien, à l'origine de l'information, croient savoir que la comédienne, qui nageait tranquillement, aurait soudainement adopté un « comportement étrange » avant de plonger au fond du bassin, où son corps a été retrouvé inerte.

Nadia Farès, que les spectateurs assidus de Netflix avaient également pu voir dans la série Marseille, a été prise en charge en urgence absolue avant d'être hospitalisée.

Crédit photo : @nadia_fares / Instagram

Nadia Farès dans le coma après avoir été retrouvée inanimée dans une piscine

Selon le quotidien francilien, il était 17h environ ce samedi 11 avril 2026 lorsque l'actrice de 57 ans effectuait des longueurs à la nage dans l'une des piscines du très chic complexe sportif « Blanche », situé dans le IXᵉ arrondissement de la capitale. Un lieu fréquenté par une clientèle aisée, où personne ne s'attendait à vivre une telle scène.

La suite après cette vidéo

Présent non loin de là, un baigneur, qui ignorait l'identité de la comédienne, aurait alors remarqué un comportement étrange chez cette dernière. D'autres témoins auraient par ailleurs confirmé que Nadia Farès, qui nageait avec des palmes et une planche, se serait en effet « débarrassée subitement de la planche pour une raison inconnue avant de plonger ». Ni une ni deux, le baigneur s'est immédiatement jeté à l'eau pour secourir l'actrice. Avec l'aide d'un autre nageur, l'homme a finalement réussi à l'extraire du bassin.

Crédit photo : @nadia_fares / Instagram

En arrêt respiratoire après plusieurs minutes passées sous l'eau, Nadia Farès a d'abord été prise en charge par des témoins, qui ont pratiqué un massage cardiaque et utilisé un défibrillateur. Ces gestes de premiers secours, pratiqués avant l'arrivée des pompiers, ont pu se révéler déterminants pour préserver les chances de survie de la comédienne. Elle a ensuite été transportée en urgence absolue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Réanimée par les médecins, l'actrice, dans un état grave, a toutefois été placée dans un coma artificiel.

Nadia Farès, née en 1968, avait débuté sa carrière dans les années 1990 et s'était imposée comme un visage familier du cinéma français, avec des apparitions dans des productions grand public comme dans des films à caractère plus intimiste. Si ses rôles les plus mémorables remontent au tournant des années 2000, elle avait su rester présente sur le petit et le grand écran au fil des décennies.

Les causes de cet accident restent à ce stade inexpliquées. Aucune piste n'est officiellement écartée, qu'il s'agisse d'un malaise soudain ou d'un autre incident médical. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cet accident grave qui frappe une actrice française. Les proches de la comédienne n'ont, pour l'heure, fait aucune déclaration publique.