« L'Arnaqueur de Tinder », qui a arnaqué de nombreuses femmes et escroqué des millions d'euros, a été arrêté sur demande d'Interpol

L’escroc, star d’un documentaire Netflix, a arnaqué des jeunes femmes à hauteur de centaines de milliers d’euros.

Le monde entier a découvert son identité en 2022 dans le documentaire L’Arnaqueur de Tinder, sur Netflix. Shimon Yehuda Hayut, également connu sous le nom de Simon Leviev, est un escroc qui a sévi entre 2017 et 2019.

Il utilisait l’application de rencontres Tinder et se faisait passer pour le fils du milliardaire et magnat du diamant, Lev Leviev. Cette supercherie lui a permis d’escroquer des jeunes femmes à hauteur de 7,4 millions de livres sterling (8,5 millions d’euros), précise The Guardian.

Shimon Hayut a été arrêté dimanche en Géorgie, dès son arrivée à l’aéroport de Batoumi, à la demande d’Interpol.

Des arnaques qui s'élèvent à plusieurs millions d’euros

Crédit photo : Netflix

Dans le documentaire de Netflix, on découvrait que le trentenaire se créait une fausse identité numérique pour attirer ses victimes. Il organisait des premiers rendez-vous ultra-glamours avec les jeunes femmes : jet privé, garde du corps, vêtements et accessoires coûteux afin d’en mettre plein la vue.

Puis, une fois qu’il avait établi un lien de confiance, Shimon Hayut leur envoyait un message pour leur dire que sa carte bancaire était hors service. Il leur demandait alors d’en obtenir une nouvelle à leur nom pour qu’il puisse l’utiliser.

C’est ainsi qu’il a obtenu plus de 270 000 dollars de la part de sa victime, Cecilie Fjellhøy. L’étudiante norvégienne a témoigné dans le documentaire et confirmé la somme. En novembre 2024, c’est une autre victime, Iren Tranov, qui a déposé plainte contre l’escroc après qu’elle lui ait prêté plus de 144 000 shekels (36 790 euros) qu’il n’a jamais remboursés.

Crédit photo : AFP

En 2019, Shimon Hayut a été arrêté et extradé vers Israël. Là-bas, il a été reconnu coupable de fraude, de falsification et de vol, poursuit le quotidien britannique. Condamné à quinze mois de prison, il n’en fera que cinq à cause de la pandémie de Covid. Il a été condamné à verser 40 000 euros d'indemnisation aux victimes et à payer 5 300 euros d’amende pour possession d’un faux passeport.

Pour l’instant, on ne connaît pas les motifs d’arrestation de Shimon Hayut ni le pays qui a demandé cette arrestation.