« L'Arnaqueur de Tinder », qui a arnaqué de nombreuses femmes et escroqué des millions d'euros, a été arrêté sur demande d'Interpol

Par ·

Shimon Hayut dans un documentaire Netflix

L’escroc, star d’un documentaire Netflix, a arnaqué des jeunes femmes à hauteur de centaines de milliers d’euros.

Le monde entier a découvert son identité en 2022 dans le documentaire L’Arnaqueur de Tinder, sur Netflix. Shimon Yehuda Hayut, également connu sous le nom de Simon Leviev, est un escroc qui a sévi entre 2017 et 2019.

Il utilisait l’application de rencontres Tinder et se faisait passer pour le fils du milliardaire et magnat du diamant, Lev Leviev. Cette supercherie lui a permis d’escroquer des jeunes femmes à hauteur de 7,4 millions de livres sterling (8,5 millions d’euros), précise The Guardian.

Shimon Hayut a été arrêté dimanche en Géorgie, dès son arrivée à l’aéroport de Batoumi, à la demande d’Interpol.

Des arnaques qui s'élèvent à plusieurs millions d’euros

Shimon Hayut dans un documentaire NetflixCrédit photo : Netflix

Dans le documentaire de Netflix, on découvrait que le trentenaire se créait une fausse identité numérique pour attirer ses victimes. Il organisait des premiers rendez-vous ultra-glamours avec les jeunes femmes : jet privé, garde du corps, vêtements et accessoires coûteux afin d’en mettre plein la vue.

Puis, une fois qu’il avait établi un lien de confiance, Shimon Hayut leur envoyait un message pour leur dire que sa carte bancaire était hors service. Il leur demandait alors d’en obtenir une nouvelle à leur nom pour qu’il puisse l’utiliser.

C’est ainsi qu’il a obtenu plus de 270 000 dollars de la part de sa victime, Cecilie Fjellhøy. L’étudiante norvégienne a témoigné dans le documentaire et confirmé la somme. En novembre 2024, c’est une autre victime, Iren Tranov, qui a déposé plainte contre l’escroc après qu’elle lui ait prêté plus de 144 000 shekels (36 790 euros) qu’il n’a jamais remboursés.

Arrestation de Shimon Hayut en Géorgie Crédit photo : AFP

En 2019, Shimon Hayut a été arrêté et extradé vers Israël. Là-bas, il a été reconnu coupable de fraude, de falsification et de vol, poursuit le quotidien britannique. Condamné à quinze mois de prison, il n’en fera que cinq à cause de la pandémie de Covid. Il a été condamné à verser 40 000 euros d'indemnisation aux victimes et à payer 5 300 euros d’amende pour possession d’un faux passeport.

Pour l’instant, on ne connaît pas les motifs d’arrestation de Shimon Hayut ni le pays qui a demandé cette arrestation.

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Netflix

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
« Impossible de détourner le regard » : cette série Netflix fascine les spectateurs qui la dévorent en une seule journée
« Impossible de détourner le regard » : cette série Netflix fascine les spectateurs qui la dévorent en une seule journée
Cette série avec «le meilleur premier épisode de tous les temps» dans le top 10 dès son arrivée sur Netflix
Cette série avec «le meilleur premier épisode de tous les temps» dans le top 10 dès son arrivée sur Netflix
Ce film Netflix est déjà numéro 1 quelques jours après sa sortie, une suite est prévue
Ce film Netflix est déjà numéro 1 quelques jours après sa sortie, une suite est prévue
Ce nouveau film d'horreur sur Netflix fait un carton et terrorise les spectateurs
Ce nouveau film d'horreur sur Netflix fait un carton et terrorise les spectateurs