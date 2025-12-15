Cette série Netflix devient N°1 et détrône “Stranger Things” en 24h, les spectateurs sont accros

Une nouvelle série est disponible sur Netflix depuis le 12 décembre. Seulement 24 heures après sa sortie, elle est déjà le programme le plus vu sur la plateforme partout dans le monde.

Sur Netflix, il est possible de visionner de nombreux programmes en famille à l’approche des fêtes de Noël. C’est le cas de la série “Alicia”, un programme feel-good qui met du baume au coeur ou encore du film "Vive le vol d'hiver", une comédie de Noël pas comme les autres.

En plus de ces nouveautés, les spectateurs sont nombreux à attendre la suite de “Stranger Things” avec impatience. Si l’engouement est palpable, une nouvelle série a dépassé “Stranger Things” et est désormais le programme Netflix le plus vu dans le monde.

Crédit photo : Netflix

Une comédie absurde

Il s’agit de la série “Seul face au bébé”, sortie le 12 décembre dernier sur Netflix. Composée de quatre épisodes, cette série est la suite de “Seul face à l’abeille” avec Rowan Atkinson, alias Mister Bean. Trois ans après la première saison, les spectateurs vont découvrir la suite des aventures de Trevor Bingley, un homme ordinaire confronté à une situation qui va le dépasser une nouvelle fois.

Crédit photo : Netflix

Dans ce nouveau programme, Trevor a accepté un travail pour les fêtes de fin d’année : veiller sur une luxueuse maison à Londres. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu puisque Trevor va rapidement être responsable d’un bébé abandonné dans une crèche. Entre couches, biberons et alarmes de sécurité, il va faire de son mieux pour gérer une situation extrême.

Les internautes adorent

Selon Ozap, cette deuxième saison suit la même recette que la première en axant son contenu sur un humour visuel avec peu de dialogues, qui plaît aux petits comme aux grands. Avec sa maladresse légendaire, Trevor conquit le coeur des spectateurs, unanimes à propos de la série.

Crédit photo : Netflix

“Je viens de voir Seul face au bébé sur Netflix avec Rowan Atkison, je me suis régalé !”, “Cette série aurait dû avoir 10 épisodes, les 4 premiers étaient géniaux. Rowan Atkinson est toujours aussi incroyable”, “Cette série est tout simplement adorable”, ont commenté les internautes sur X.

Une série drôle et touchante à regarder en famille à l’approche des fêtes de Noël.