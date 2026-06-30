« On essaie de te détruire » : la femme de Jimmy Mohamed brise le silence et accuse l'animateur de violences et d'infidélité

Souailla Mohamed, la femme du docteur et animateur Jimmy Mohamed, accuse ce dernier de violences conjugales et le prouve avec des photos de ses hématomes sur les bras.

Jimmy Mohamed est un médecin et animateur spécialisé dans la nutrition, connu pour ses apparitions sur les plateaux télévisés et ses nombreuses recommandations en matière de santé. Il a notamment livré trois astuces pour vivre plus longtemps et en bonne santé et a donné l’alerte sur un aliment très apprécié des enfants.

Crédit photo : Starface

Cependant, le médecin est actuellement dans la tourmente. Sa femme, Souailla Mohamed, l’accuse de violences conjugales. Le couple est marié depuis 15 ans et a donné naissance à trois enfants.

Des violences conjugales

Souailla Mohamed a pris la parole ce dimanche 28 juin en publiant un témoignage choc sur son compte Instagram. Elle affirme avoir entamé des démarches pour divorcer et dénonce les violences conjugales qu’elle aurait subi, sans jamais citer Jimmy Mohamed.

“Depuis que j’ai demandé le divorce, je subis insultes, menaces, des messages et des appels de femmes, on contacte même mes amis. L’objectif est clairement de me monter en l’air. On tient, on tient mais je suis un être humain comme tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : @souaillaben / Instagram

En plus de cela, Souailla Mohamed a partagé des photos sur lesquelles on peut voir de nombreux hématomes sur ses bras. Ces images auraient été prises le 11 décembre 2025, lorsqu’elle avait fait des révélations contre son mari. Ce soir-là, Souailla Mohamed avait filmé l’intérieur de la voiture du médecin où l’on pouvait voir des cartons de pizzas, des friandises très sucrées, des barres chocolatées et des cannettes de soda. Elle avait alors accusé Jimmy Mohamed d’avoir des mauvaises habitudes alimentaires, à l’opposé des valeurs qu’il prône sur RTL ou France 5.

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Des accusations d’infidélité

Mais ce n’est pas tout. Souailla Mohamed accuse également son mari d’infidélité, affirmant que ses maîtresses n’ont pas hésité à la contacter.

“Je serai toujours sidérée de voir comment certaines femmes éprouvent une fierté d’avoir été la maîtresse d’un homme. Il n’y a acune fierté à ça. La maîtresse d’un homme qui restait avec sa femme en plus, qui les voyait entre midi et deux. Subir des violences de tout type, c’est déjà dur, et quand tu te rends compte que c’est pour protéger des infidélités, il y a des limites. Le plus tordu, c’est qu’on te demande de fermer ta gueule en fait, parce que tu as des enfants et qu’il faut les protéger. On essaie de te détruire, clairement”, a-t-elle déclaré.

Pour le moment, Jimmy Mohamed n’a pas répondu publiquement à ces accusations.