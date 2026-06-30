« Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie » : Karine Le Marchand favorable à la peine de mort après le décès de Louis, 17 ans

Ce week-end, Karine Le Marchand s'est exprimée sur la peine de mort après le décès de Louis, un adolescent de 17 ans tué dans un guet-apens à Narbonne.

Connue pour son franc-parler et ses prises de position parfois polémiques, Karine Le Marchand s'est insurgée sur les réseaux sociaux contre la violence chez les jeunes, rapporte Le Figaro.

La mort de Louis a été la mort de trop. Les Français se lèvent enfin. Les personnalités aussi. Merci à Karine Le Marchand pour son soutien. Elle marchera avec nous à Paris.

Le peuple doit être entendu !

Les parents et les grands-parents que nous sommes s'apprêtent enfin à nous… pic.twitter.com/f2XJEVZCVI — Kaotik747 (@kaotik747) June 29, 2026

Karine Le Marchand favorable à la peine de mort

Dans une série de vidéos publiées en story sur Instagram ce dimanche 28 juin, l’animatrice de L’Amour est dans le pré a réagi à la mort de Louis, un adolescent de 17 ans tué dans un guet-apens à Narbonne.

Le jeune homme a été retrouvé inanimé le 20 juin sur le site d’un chantier après avoir été tabassé à mort. Hospitalisé d’urgence, il a succombé à ses blessures trois jours plus tard.

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Dans la foulée, cinq suspects, dont trois mineurs, ont été mis en examen avant d’être placés en détention provisoire.

Cette tragédie, survenue quelques semaines après le meurtre de la jeune Lyhanna, a relancé le débat sur la peine de mort, abolie en France depuis le 9 octobre 1981.

« Tu enlèves la vie, on t’enlève la vie »

De son côté, la présentatrice phare de M6 a exprimé un avis tranché sur la question, se disant favorable au rétablissement de la peine de mort face à la montée de la violence en France.

« Pendant ce temps-là, les choses continuent, l’angoisse continue, la violence continue. On voit bien qu’on a un problème de violence avec nos jeunes et qu’on a un problème avec la justice. Et moi, si je ne prends pas la parole sur la petite Lyhanna et sur le petit Louis, c’est parce que je suis radicale. Tu enlèves la vie, on t’enlève la vie », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : BESTIMAGE

Avant d’ajouter :

« Je n’ai pas de problème à dire que pour certaines personnes, ils sont irrécupérables psychiquement, ce sont des malades mentaux. Même si on les chope, je n’ai pas à payer toute ma vie pour qu’ils soient en taule et je n’en ai rien à foutre de leurs conditions de vie ».

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« Je veux être heureuse dans mon pays »

Dans la foulée, Karine Le Marchand a vivement critiqué le gouvernement français et la justice, qu’elle juge inefficaces.

« Je vois, comme la plupart des Français, que sur beaucoup de sujets, les choses nous échappent et que nous ne sommes pas entendus. Résultat des courses : quelle que soit la personne qui sera élue aux prochaines élections, il est fort à parier que, derrière, il va y avoir les élections législatives, que les extrêmes vont voter contre, il va y avoir des petites alliances à la con, etc. Et finalement, ce sera un ni-ni. Et, encore une fois, on ne pourra pas gouverner et la France va continuer à s’enfermer dans un marasme économique et sociétal catastrophique ».

L’animatrice de 57 ans souhaite la mise en place d’un référendum sur des « décisions très précises ».