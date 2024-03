Le docteur Jimmy Mohamed dévoile ses 3 astuces pour vivre plus longtemps et en bonne santé

Il n’est jamais trop tard pour prendre sa santé en main. Pour bien commencer, le médecin phare d’internet livre ses conseils… à suivre dès aujourd’hui.

Vivre plus longtemps et en bonne santé est un défi. Un défi que vous propose de relever le Docteur Jimmy Mohamed. Si chaque jour, il prodigue des conseils dans sa chronique hebdomadaire sur RTL ou ses réseaux sociaux, Jimmy Mohamed écrit aussi des livres. Le dernier en date s’intitule Zéro contrainte pour rester jeune.

Dans ce livre, le docteur précise d’emblée qu’« il n’y a pas d’âge pour commencer ! ». Que cela soit pour bien manger, bouger et dormir. Car ces trois critères sont en effet d’une importance capitale pour une bonne santé.

Bien manger

Faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette peut vous garder en bonne santé. « Ce que vous mangez peut contribuer à augmenter votre espérance de vie », rappelle Jimmy Mohamed. Il conseille ainsi d’éviter les produits industriels et les sodas et d’augmenter sa consommation de légumineuses (haricot, lentilles, poids…). Une bonne assiette peut augmenter votre durée de vie : 10 ans d’espérance si vous commencez à 25 ans, 8 ans d’espérance à 60 ans et 4 ans d’espérance à 85 ans.

Bouger plus

Crédit photo : TatyanaGI/ iStock

Après la nutrition, il faut également penser au mouvement. N’importe lequel. Marchez, bougez mais restez en mouvement suggère Jimmy Mohamed. Travaillez le cardio mais pas que. Le docteur rappelle que le renforcement musculaire est très important : « l’insuline marche mieux quand on se muscle » ; il peut aussi « limiter les risques de cancer du sein ». Pour se muscler, tout est bon. Un pack de bouteille d’eau, des squats, du gainage…

Mieux dormir

Une fois tout cela réalisé, vous avez bien le droit de vous reposer. Le sommeil est aussi un composant important pour une bonne santé. Bien dormir, c’est réduire les risques de stress dans la journée, l’anxiété, la tension artérielle et la maladie d’Alzheimer et éliminer les toxines accumulées dans la journée. Un bon sommeil vous permet d’être de bonne humeur et d’aborder plus sereinement votre quotidien.

Enfin, le docteur Jimmy Mohamed alerte sur le manque de sommeil, « chaque heure de sommeil loupée est perdue ». Inutile de vouloir récupérer son sommeil le week-end. Là encore, le docteur le déconseille car le cerveau n’est pas fan des grasses matinées. Pour avoir un bon sommeil, il faut se couper de tous les écrans avant d’aller se coucher. « Un bon sommeil, c’est protecteur », rappelle le docteur.