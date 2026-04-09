“Les muscles sont à l'arrêt” : toujours hospitalisé, Jean-Marie Bigard ne peut pas marcher

Suite à sa lourde chute survenue le 31 mars dernier, Jean-Marie Bigard est toujours hospitalisé. Selon des nouvelles données par sa compagne Lola Marois, il ne peut pas bien marcher et aura besoin de rééducation avant de rentrer chez lui.

Jean-Marie Bigard, âgé de 71 ans, a été hospitalisé le mardi 31 mars après avoir été victime d'une violente chute à son domicile, dans son appartement parisien. Il avait été transporté aux urgences et au lendemain de son hospitalisation, sa compagne Lola Marois avait donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Jean-Marie Bigard.

Crédit photo : Abaca

"Tout va bien. Jean-Marie a chuté, et non il n'a pas perdu connaissance. Il se remet très bien", avait-elle écrit sur son compte Instagram.

Ces premiers mots rassurants avaient permis de calmer l'inquiétude du public et des proches de l'humoriste. Mais la situation s'est avérée plus sérieuse qu'il n'y paraissait dans les premières heures, et Bigard est encore loin d'un retour à la normale.

Une photo sur son lit d'hôpital

Il y a quelques jours, Lola Marois a également partagé une photo de Jean-Marie Bigard sur son lit d'hôpital, un selfie pris avec son ami Laurent Baffie. Le cliché, diffusé sur Instagram, avait permis de constater que le comédien gardait le moral malgré sa situation difficile.

Crédit photo : @lolamarois / Instagram

La suite après cette vidéo

Une semaine après l'incident, la compagne de l'humoriste a une nouvelle fois donné de ses nouvelles en partageant un message audio dans l'émission Tout beau tout 9 de Cyril Hanouna, dans laquelle Bigard avait déjà fait polémique en insultant une ministre en direct.

"Il a du mal à marcher"

Selon les propos de Lola Marois, l'humoriste est toujours hospitalisé et ne peut pas rentrer chez lui pour le moment. La chute, initialement présentée comme bénigne, a visiblement provoqué des séquelles plus importantes sur sa mobilité.

"Il se remet bien, il avait chuté à la maison, une perte de connaissance liée peut-être à un diabète mal géré ou à un micro petit accident cardio-vasculaire. Il a du mal pour l'instant à marcher en pleine forme, les muscles sont à l'arrêt. Je pense qu'il va faire une semaine, dix jours en clinique de rééducation. Il va donc quitter l'hôpital et je pense qu'il pourra rentrer chez lui, auprès de ses enfants et de moi-même, d'ici 10 à 15 jours", a indiqué Lola Marois, comme on peut l'entendre dans une vidéo relayée par Cyril Hanouna sur Facebook.

La piste d'un micro-AVC ou d'une hypoglycémie sévère liée au diabète de l'humoriste est donc évoquée pour expliquer la chute. Ces deux causes sont fréquemment associées chez les patients porteurs de plusieurs pathologies chroniques combinées. Dans le cas de Jean-Marie Bigard, la situation est d'autant plus délicate qu'il souffre simultanément de plusieurs affections lourdes.

Un état de santé fragilisé depuis plusieurs années

Bien qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé comme un diabète insulinodépendant, une polyarthrite sévère et des problèmes cardiaques, Jean-Marie Bigard est bien suivi et devrait rapidement rentrer chez lui. L'humoriste, connu pour sa grande longévité sur scène, avait d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises au fil des années les contraintes imposées par ces maladies sur son quotidien et sur ses tournées.

Le passage en clinique de rééducation reste une étape incontournable avant un retour à domicile. Ce type de structure permet une remise en condition progressive des muscles et des fonctions motrices, particulièrement chez les patients âgés ayant subi une immobilisation prolongée. Le pronostic de Lola Marois se veut optimiste : un retour à la maison est envisagé dans les prochaines semaines, et ses proches restent mobilisés à ses côtés.