Loana aurait été tuée par sa petite amie ? La théorie qui affole la toile

Alors que l’enquête continue autour de la mort de Loana, une théorie est apparue sur les réseaux sociaux : et si Loana avait été tuée par Sophie, sa petite amie, avec qui elle aurait entretenu une relation violente ?

L’ancienne star de téléréalité Loana est décédée ce mercredi 25 mars, dans son appartement à Nice. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle était morte depuis plusieurs jours quand la police a retrouvé son corps, alertée par les voisins qui ont senti une odeur nauséabonde sortir de l’appartement.

Crédit photo : Abaca

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de la morte de Loana. Jusqu’à présent, on pensait qu’il s’agissait d’un accident et l’intervention d’un tiers était exclue. Cependant, certains détails intriguent les internautes et une question se pose : et si Loana avait été tuée par sa petite amie ?

Une relation toxique

En effet, la mère de Loana s’est récemment confiée sur la relation qu’elle entretenait avec sa fille. Selon elle, Loana fréquentait une femme et n’a plus donné de ses nouvelles à ses proches depuis le mois de décembre.

“C’est à partir de ce moment-là que les problèmes avec la personne qu’elle fréquentait ont commencé”, a affirmé la mère de Loana.

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Crédit photo : Facebook

Selon un post de Gossip Room publié sur Facebook, Loana était en couple avec une certaine Sophie depuis juin 2025. Cette personne avait une emprise négative sur Loana puisqu’elle lui aurait confisqué son téléphone et l’aurait séquestré dans son propre appartement à Nice. Les deux femmes entretenaient une relation toxique.

“En février, je crois, elle avait posté une photo de sa main dans la main de cette femme. C’est depuis que Loana était avec elle qu’elle ne donnait plus de nouvelles. Je crois savoir que leur relation était assez violente. Je me demande pourquoi cette femme n’a pas averti qu’il y avait un problème avec Loana… C’est bizarre”, a indiqué Laurent Amar, un ami de longue date de Loana, à L’Indépendant.

Loana victime d’un meurtre ?

Toujours selon Gossip Room, la nuit du drame, les deux femmes auraient consommé de la drogue et se seraient battues. Loana aurait été violemment poussée et serait tombée en arrière, ce qui expliquerait ses ecchymoses et sa plaie à la tête. Paniquée, Sophie se serait enfuie de l’appartement et serait depuis introuvable.

Pour le moment, aucune preuve n’a été apportée concernant cette hypothèse et la police continue de mener son enquête pour savoir ce qui est véritablement arrivé à Loana.