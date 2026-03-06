Elle gagne 177 000 euros par an pour être une petite amie virtuelle sur OnlyFans

Direction l’Australie, où Lillith Lodge, 29 ans, gagne une véritable fortune en travaillant comme « petite amie virtuelle » sur OnlyFans.

Ancienne strip-teaseuse, Lillith Lodge, 29 ans, originaire de Brisbane en Australie, s’est reconvertie en créatrice de contenu sur le site pour adultes OnlyFans.

Depuis quatre ans, la jeune femme gagne sa vie en tant que « petite amie virtuelle », encaissant des milliers d’euros simplement en restant chez elle.

Dans une interview accordée au Daily Star, elle révèle les coulisses de son activité très lucrative.

Crédit Photo : Lillith Lodge

Plus de 170 000 euros par an

La starlette assure toucher 300 000 dollars australiens (environ 177 000 euros) par an, en offrant sa compagnie en ligne payante.

Selon elle, ses clients pourraient la rencontrer en personne, mais préfèrent maintenir leur relation entièrement virtuelle.

« Je pense qu’ils apprécient le lien que cela crée, et surtout la facilité d’accès à cette relation. Pouvoir me parler depuis le confort de leur maison, sans que je puisse les voir (…) les met vraiment plus à l’aise », explique l’escorte à distance.

Avant d’ajouter :

« Surtout pour les personnes anxieuses, pour qui l’idée de me voir en personne peut être un peu trop intense. Au final, les hommes recherchent la connexion, tout comme nous ».

Crédit Photo : Lillith Lodge

Lillith, qui compte plus de 40 000 followers sur Instagram, confie que lorsque des hommes prennent rendez-vous pour la voir, ils annulent souvent à la dernière minute… tout en laissant leurs acomptes.

Néanmoins, certains abonnés vont jusqu’au bout et la règlent en espèces une fois le date terminé.

« J’adore mon travail »

Dans le détail, l’Australienne échange avec ses clients et leur envoie des photos suggestives d’elle.

« C’est un fantasme. Une relation que j’ai avec un abonné peut donner l’impression que je suis sa petite amie coquine, prête à tout », confie-t-elle.

Crédit Photo : Lillith Lodge

La travailleuse du sexe se dit pleinement épanouie de son métier, qui lui permet de faire ce qu’elle souhaite.

« J’adore mon travail. Je suis vraiment reconnaissante d’être dans la position où je suis aujourd’hui. C’est un privilège (…) Si quelqu’un est impoli, je n’ai pas besoin de le voir. Si un fan demande un contenu très particulier, je ne suis pas obligée de le faire. Et, grâce à la possibilité de poser ces limites, mon travail reste agréable parce que je fais simplement ce que j’aime », explique-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que Lillith Lodge fait parler d’elle. Il y a environ an, elle avait déclaré qu’elle couchait avec des hommes mariés en tant qu’escorte, un choix qu’elle revendiquait ouvertement.