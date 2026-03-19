Un ado de 15 ans vole un bus et parcourt 130 km pour... déposer sa petite amie au collège

La semaine dernière, une scène surréaliste s’est produite en Allemagne : un adolescent de 15 ans n’a pas hésité à voler un bus… pour déposer sa petite amie au collège.

Trop tôt pour être un as du volant ? C’est la justice qui en décidera !

Vendredi 13 mars, un adolescent de 15 ans a été interpellé au volant d’un bus volé, qu’il conduisait sur la route entre Wiesbaden et Karlsruhe, en Allemagne, rapporte le quotidien suisse Blick.

Un ado vole un bus

Armé d’un passe-partout, le jeune homme s’est introduit au petit matin dans une société de transport située à Wiesbaden, dans le Land allemand de Hesse.

Une fois cette étape terminée, il est monté à bord du véhicule avant de le démarrer sans difficulté, précisent nos confrères.

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Contre toute attente, le mineur a ensuite pris la route, malgré les risques pour la sécurité.

De son côté, l’entreprise avait constaté la disparition du bus vers 6 heures du matin, mais n’a signalé le vol aux forces de l’ordre que quelques heures plus tard.

« Comme on pensait d’abord qu’un chauffeur de bus circulait avec un mauvais véhicule, l’incident n’a été signalé à la police que vers midi », a indiqué un porte-parole de la société de transport.

Il dépose sa petite amie au collège

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Lancés à la poursuite du jeune conducteur, les policiers ont finalement retrouvé sa trace à 130 kilomètres du dépôt, plus précisément à Karlsruhe, avec à bord une passagère de 14 ans.

Interrogé par les officiers, le lycéen a expliqué son geste, et ses explications sont pour le moins surprenantes : il a dérobé le bus afin de déposer sa petite amie au collège.

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« Nous ne savons pas encore comment il s’est procuré la clé ni pourquoi il savait si bien conduire le bus », a déclaré un représentant des autorités locales.

Avant d’ajouter :

« On ignore également pourquoi il a conduit sa petite amie de 14 ans à l’école de cette manière inhabituelle et illégale ».

Le lycéen voulait-il impressionner son amie ? Pour l’instant, ses motivations exactes restent inconnues, et il a été remis à ses tuteurs légaux. Il sera prochainement jugé pour vol et conduite sans permis.

Le bus, quant à lui, a regagné son dépôt intact. Et si une vocation était née ?