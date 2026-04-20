Malgré l'interdiction, Dieudonné se produit en spectacle clandestinement dans le Calvados

Alors que la préfecture du Calvados a interdit à Dieudonné de se produire en spectacle dans le département, celui-ci a bravé l’interdiction en organisant un événement clandestin.

Dieudonné est un humoriste controversé dont les spectacles sont interdits dans plusieurs départements de France. La raison ? L’humoriste a été condamné à plusieurs reprises pour des propos antisémites incitant à la haine raciale. Connu autrefois pour son duo avec Elie Semoun, il continue pour autant de se produire en spectacle.

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Sur son site internet, Dieudonné appelle régulièrement ses fans à l’accueillir pour ses représentations. Ce fut le cas ce dimanche 19 avril, dans un village du Calvados.

Un spectacle clandestin

Alors que la préfecture du Calvados a publié un arrêté interdisant les spectacles de Dieudonné dans le département, celui-ci a affirmé qu’il souhaitait organiser un événement dans un rayon de 30 kilomètres autour de Caen.

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Dieudonné n’est pas le seul humoriste à être dans la tourmente en France puisque c’est également le cas d’Ary Abittan, boycotté après des accusations de viol.

300 personnes au spectacle

Ce dimanche, Dieudonné a donné une représentation à Mesnil-Simon, près de Lisieux. La veille, un message a été publié sur Facebook pour trouver “un hangar ou une grange” dans la région pour organiser le spectacle. Le lieu était tenu secret et les participants ont su l’endroit où ils devaient aller seulement quelques heures avant le début du spectacle.

Près de 300 personnes ont fait le déplacement, dont la majorité a emporté des chaises pliantes pour assister à cette représentation clandestine. La gendarmerie a quant à elle constaté l’infraction et une enquête a été ouverte. De son côté, le maire du village affirme qu’il n’était pas au courant de la venue de Dieudonné dans sa commune.