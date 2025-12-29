Ce chasseur est sanctionné d'une interdiction de chasse à vie, suite à une macabre découverte chez lui

Capture d'écran montrant les têtes de cerfs tués illégalement

Macabre découverte dans le Tennessee (États-Unis), où les autorités ont mis la main sur une cinquantaine de têtes de cerfs tués de manière illégale.

Une sanction à la hauteur de la gravité des faits.

Dans le Tennessee, aux États-Unis, deux hommes ont été interpellés pour des actes de braconnage après que des gardes-chasse ont saisi une cinquantaine de têtes et de bois de cerfs de Virginie, a rapporté le journal local Nashville Tennessean.

Cerf de Virginie

Crédit Photo : iStock

Une découverte glaçante

Comme le précisent nos confrères américains, une enquête a été ouverte à l’automne 2024 par la Tennessee Wildlife Resources Agency (TWRA).

L’organisme a mené des investigations après avoir reçu un signalement anonyme dénonçant une « importante activité de braconnage d’animaux sauvages » près de la frontière entre les comtés de Wilson et de Rutherford.

C’est dans ce contexte que des agents ont fait une découverte glaçante. Ils ont mis la main sur cinquante têtes et bois de cerfs de Virginie, ainsi qu'une tête de dindon sauvage.

Outre ces trophées de chasse, les autorités ont également trouvé un écureuil gris détenu illégalement. Les auteurs de ces infractions ont été identifiés quelques mois plus tard. Il s’agit de Robert E. Comer et de Carson Smith, renseigne le média.

Les braconniers écopent de lourdes sanctions

À la barre, les mis en cause ont «plaidé coupable pour des faits de chasse illégalede cerfs de Virginie, ainsi que pour la vente et le troc illégaux de viande de cerf », a annoncé la TWRA, dans une publication partagée mardi 23 décembre sur Facebook.

Pour avoir enfreint la loi, Robert E. Comer a écopé de 60 jours de prison. Ce n’est pas tout. Il s’est vu infliger une interdiction à vie de chasser, pêcher et piéger, ainsi que d’accéder aux terrains contrôlés ou gérés par la TWRA. En plus de cela, le braconnier a été condamné à verser 15 000 dollars de dédommagement pour des infractions ayant eu lieu en 2022.

Un homme sur le point de tirer avec son fusil

Crédit Photo : iStock

De son côté, Carson Smith n’est pas en reste puisque ce dernier a plaidé coupable de trois chefs d'accusation de capture, possession ou destruction illégale de faune sauvage. Il a aussi été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles de saison et de quota de chasse au gros gibier, ainsi que celle de leur marquage. Résultat : son permis de chasse a été suspendu pendant trois ans.

Source : Nashville Tennessean
Braconnage Chasse Cerf

