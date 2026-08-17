Le premier rôle de Matthew McConaughey a permis d'arrêter un tueur en cavale depuis 14 ans

Dans une célèbre émission américaine sur les affaires criminelles, Matthew McConaughey interprétait un homme sauvagement abattu.

Matthew McConaughey a fait ses débuts dans une série sur les affaires criminelles

Au début de sa carrière, Matthew McConaughey a joué dans la série documentaire américaine Unsolved Mysteries (Les Enquêtes extraordinaires, en français). Cette série relate, à l’aide d’images d’archive, des mystères non résolus et des affaires criminelles. Pour illustrer les histoires, la production fait également appel à des acteurs.

Dans un épisode de la saison 5 diffusé en décembre 1992, le jeune Matthew McConaughey incarnait Larry Dean Dickens, un Marine de 26 ans originaire de Pasadena. Ce dernier avait accusé, en 1978, Edward Harold Bell d’exhibition auprès de jeunes filles.

Cette même année, Bell a tiré sur Dickens avec un pistolet avant de saisir son fusil et de l’abattre. L’assassin avait été remis en liberté sous caution après avoir été arrêté. L’homme a vécu en cavale durant 14 ans en Amérique centrale et notamment au Mexique.

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Un criminel arrêté après 14 ans de cavale

Matthew McConaughey dans Unsolved Mysteries en 1992. Crédit photo : FilmRes

Durant la diffusion de l'épisode avec Matthew McConaughey, deux spectateurs ont reconnu le criminel Edward Harold Bell. L’acteur oscarisé pour Dallas Buyers Club l’a confirmé récemment à Variety : « Je vais un peu chanter mes propres louanges. L’épisode d’Unsolved Mysteries auquel j’ai participé ? Ils ont arrêté le type quelques semaines plus tard — grâce à ce que j’avais fait », s’est réjouit le Texan.

Des propos que l’émission a confirmé sur son site. « Lorsque ce reportage a été diffusé, au moins deux téléspectateurs ont reconnu Edward Bell. L'un d'eux a indiqué avoir récemment rencontré Bell lors d'un voyage d'affaires à Panama City, au Panama ».

Crédit photo : HBO

Ainsi, le 14 février 1993, une opération conjointe entre le FBI et la police panaméenne a permis d’arrêter le criminel. Il a été reconnu coupable et condamné à 70 ans de prison pour le meurtre de six jeunes filles à Galveston, mais est décédé en 2019.

Dans un documentaire célébrant les 35 ans de l’émission, un producteur se rappelant de la scène de mort de l’acteur commentait son jeu : « Matthew McConaughey a dû jouer une scène de mort assez intense ». Selon LadBible, l’émission aurait permis de résoudre 250 affaires.