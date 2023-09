Selon une thérapeute, vous devriez consulter si vous regardez des séries sur des affaires criminelles

Selon une thérapeute, le fait de regarder des séries sur des affaires criminelles révélerait un problème d’ordre psychologique. Elle s'explique !

Depuis toujours, le débat sur l’exposition de la violence à la télévision et dans les jeux vidéo ne s’est jamais essoufflé. Pourtant, ce n’est pas ce qui manque car de nombreuses séries télé tournent autour d’affaires criminelles ou même de guerres sanglantes.

De Breaking Bad à Peaky Blinders, en passant par True Detective, Narcos ou encore Mindhunter, il existe beaucoup de programmes d’excellentes qualités. Qu’il s’agisse pour la plupart de pures fictions ou d’histoires inspirées de faits réels et historiques, ces séries plongent dans les méandres sombres de l’esprit humain.

Crédit photo : iStock

Des séries dont on se délecte en étant tranquillement posé dans notre canapé qui nous permettent de nous détendre. Or, se relaxer avec ce type de contenu ne serait pas le signe d’une bonne santé mentale, si on en croit le Dr. Thema Bryant, une psychologue américaine réputée.

Selon elle, les personnes qui recherchent du confort et un instant de détente devant des séries criminelles révélerait un problème psychologique hérité de traumatismes. Des traumatismes que ces personnes auraient du mal à gérer, inconsciemment.

Crédit photo : Netflix

“Le mal, le crime, la violation, les attaques”

C’est dans un épisode du podcast “The Mel Robbins Podcast”, qu’elle s’est montrée assez claire sur les dessous de ce loisir : “Si votre idée de la détente avant de vous endormir est de regarder trois épisodes ‘New York, police judiciaire’, je vous encourage à réfléchir à la raison pour laquelle un traumatisme vous détend. Voilà ce que c’est. Le mal, le crime, la violation, les attaques, et c’est ce qui va m’apaiser à l’heure du coucher”.

Crédit photo : NBC

Selon elle, celles et ceux qui regardent ce genre de programmes dans lesquels le traumatisme qui y est représenté leur serait trop familier. La réaction normale face à de tels contenus serait l’inconfort plutôt que le bien-être.

Ces personnes devraient donc avoir recours à une aide psychologique appropriée, car quel que soit le traumatisme qui se cache en eux, il serait très enfoui. Une opinion qui continue d’alimenter le débat sur la dangerosité des fictions diffusées à la télé.