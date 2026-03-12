Mickey Rourke expulsé de sa maison à Los Angeles après plus de 50 000 euros de loyers impayés

Menacé d’expulsion depuis plusieurs mois pour cause de loyers impayés, l’acteur Mickey Rourke a finalement été mis à la porte de la maison qu’il louait par un tribunal du comté de Los Angeles.

Le couperet a fini par tomber ! Mickey Rourke est désormais sans domicile fixe, suite à la décision de justice d’un tribunal du comté de Los Angeles qui a acté l’expulsion de l’acteur hollywoodien d’une maison située dans le quartier de Beverly Grove, à Los Angeles.

Mickey Rourke s’était installé dans cette maison de trois chambres, au mois de mars 2025, pour un loyer mensuel initial de 5 200 dollars, ensuite porté à 7 000 dollars par mois.

Seulement voilà, après plusieurs mois sans difficultés à payer, l’acteur a subitement arrêté de payer, accumulant environ 59 000 dollars (soit plus de 51 000 euros) de dettes, entre les loyers impayés et les frais de justice.

Selon des documents judiciaires, le propriétaire Eric Goldie a obtenu lundi 9 mars un jugement par défaut contre Philip Andre Rourke, alias Mickey Rourke. Dans un communiqué, l’acteur a affirmé avoir cessé de payer en raison de conditions de vie devenues "inacceptables", évoquant notamment des problèmes de rongeurs et de plomberie restés sans solution malgré ses demandes de réparation :

"Pendant des mois, il y a eu des problèmes sérieux qui n’ont jamais été réglés malgré mes tentatives pour les faire réparer. Je n’ai pas pris la décision de ne pas payer mon loyer à la légère. Je ne pouvais tout simplement plus continuer à payer pour une maison dans un tel état de délabrement après tant de tentatives pour faire remédier à ces problèmes."

L'acteur n'a pas approuvé la cagnotte pour l'aider à payer

Début janvier 2026, le manager du comédien avait lancé une collecte GoFundMe pour réunir 100 000 dollars afin de l’aider à régler ses loyers impayés. Mais Mickey Rourke avait ensuite assuré ne jamais avoir autorisé cette cagnotte, qu’il a qualifiée dans une vidéo Instagram d'"embarrassante".

"C’est humiliant. Je ne demanderai jamais un sou à des inconnus, à des fans ou à qui que ce soit".

Âgé de 73 ans, Mickey Rourke est devenu une vedette d'Hollywood dans les années 80. Il connaît par la suite une longue période d'égarement d'une quinzaine d'années, pendant lesquelles il s'éloigne des projets cinématographiques les plus ambitieux, en rejetant des propositions de rôle importantes. De 1991 à 1995, il entreprend en vain une carrière de boxeur professionnel, dont les dommages physiques subis entraînent son recours à plusieurs opérations de chirurgie réparatrice et esthétique.

Dans les années 2000, il a renoué avec le succès notamment avec son rôle dans Sin City et surtout The Wrestler, en 2009, pour lequel il est nommé aux Oscars.

Après une mise en demeure et le lancement de la cagnotte, Mickey Rourke aurait déménagé pour s’installer dans un hôtel de West Hollywood avec son chien, selon ses proches. Les documents judiciaires ne feraient pas mention d'une obligation pour Mickey Rourke de régler les loyers impayés.