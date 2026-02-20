Il paie 1 centime pour dormir dans des chambres d'hôtels à 1000 euros grâce à son astuce diabolique

En Espagne, un jeune homme plein de ressources a mis à profit ses compétences afin de séjourner dans des palaces de luxe pour la modique somme d’un centime.

Le luxe à moindre coût… du moins, pour un temps !

Chez nos voisins espagnols, un cybercriminel de vingt ans a réussi à dormir à plusieurs reprises dans un palace en déboursant seulement un centime, quand le tarif s’élève normalement à 1 000 euros la nuit.

Comment ? Il a tout simplement piraté le système de paiement de l’établissement grâce à ses compétences techniques. Mais son stratagème a été percé à jour par les forces de l’ordre. Il a finalement été interpellé ce mercredi 18 février.

Crédit Photo : iStock

Un tour de passe-passe habile…

Comme le rapporte la police espagnole dans un communiqué, le pirate informatique a mis au point une stratégie bien ficelée pour parvenir à ses fins.

La suite après cette vidéo

Lors de sa réservation, le jeune homme choisissait « l’option de règlement via une célèbre plateforme internationale de paiement en ligne », expliquent les autorités.

Crédit Photo : iStock

Une fois cette étape terminée, il « modifiait le processus de validation de la transaction, parvenant ainsi à ce que le système autorise l’opération après avoir saisi uniquement un centime ».

Le suspect a été arrêté alors qu’il séjournait dans un hôtel de luxe à Madrid, où il avait réservé quatre nuits pour un total de 4 000 euros. Grâce à sa technique, il a en réalité payé 10 000 fois moins cher.

À noter que le hacker était un habitué de cet établissement. Sa supercherie aurait causé un « préjudice économique » de plus de 20 000 euros, a indiqué un porte-parole de la police.

… mais pas infaillible

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le vingtenaire, soupçonné d’avoir commis une escroquerie informatique, a profité à 100% de séjour. Il n’a pas hésité à consommer des produits du minibar… sans payer, évidemment.

La Police nationale a ajouté que c’est « la première fois que ce modus operandi était détecté ».

Crédit Photo : iStock

Les enquêteurs se sont intéressés à l’auteur des faits après qu’une agence de réservation de voyages a déposé plainte le 2 février.

Sur le site de réservation, l’opération semblait correctement enregistrée pour le montant total du séjour, avec l’intitulé habituel de l’achat. Cependant, le paiement effectif réalisé n’était que d’un centime.