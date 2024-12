« Mon visage me fait mal quand je souris » : Meghan Trainor ne peut plus sourire à cause des injections de Botox

Meghan Trainor a avoué avoir eu recours à plusieurs reprises au Botox. Aujourd’hui, elle semble regretter sa décision et explique pourquoi.

Rares sont les célébrités à admettre avoir eu recours au Botox ou à la chirurgie esthétique. L’une d’entre elles ne s’en cache pas et a même avoué que les injections de Botox sur son visage la faisaient souffrir. Il s’agit de Meghan Trainor.

La chanteuse américaine s’est fait connaître dans le monde en 2014 avec son morceau All About that Bass. À 31 ans, la pop star a déjà subi plusieurs opérations de remodelage au niveau du visage. Une décision qu’elle semble aujourd’hui regretter comme elle l’a confié le mois dernier dans le podcast qu’elle anime avec son frère Workin’ On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor.

« J'ai eu trop de Botox et j'ai besoin d'aide. J'ai fait une erreur. J'ai eu recours au Botox, genre, à quelques reprises... juste sur mon front », explique-t-elle. Puis, d’ajouter que l’expérience s’est prolongée au niveau des lèvres.

Une prochaine opération chirurgicale de prévue

Crédit photo : Meghan Trainor/ Instagram

Meghan Trainor raconte ensuite que quelqu’un lui avait conseillé de faire un lip flip, une injection de Botox dans le muscle de la lèvre supérieure, afin d’avoir un beau sourire. Le regard des gens l’avait poussé à continuer les injections : « les gens m'ont fait des compliments du genre : 'Tu as l'air reposé'. Alors je me suis dit : je vais recommencer ». Mais l’expérience a pris une autre tournure pour la jeune femme.

« Je ne peux plus sourire, raconte-t-elle en se tournant vers la caméra. Regardez, c'est le plus grand sourire que je puisse avoir ». Un constat que son frère confirme, lui qui a pour habitude de la taquiner à ce sujet. « Mon visage me fait mal quand je souris. Partout où je vais, je ne peux pas sourire », regrette-t-elle encore.

Cependant, cela ne semble pas avoir servi de leçon à la jeune femme. Meghan Trainor a dévoilé qu’elle envisageait sérieusement de se faire refaire les seins après avoir vu leur taille fluctuer suite à deux grossesses.