« Nelly Fatlardo », « Belly Furtado » : Nelly Furtado, 46 ans, victime de grossophobie, elle répond cash à ses haters

Depuis son retour sur scène cet année, la chanteuse Nelly Furtado est victime de grossophobie sur les réseaux sociaux. Ce week-end, elle est apparue avec une tenue très audacieuse en réponse aux critiques.

Nelly Furtado avait des comptes à régler. Et pour cela, elle a choisi la voie de la mode ! Chanteuse très populaire dans les années 2000 avec plusieurs tubes à son actif, elle s’était mise en retrait de la scène pendant de longues années avant de faire son retour avec un nouvel album l’année dernière.

Ainsi, depuis qu’elle a repris le chemin de la scène, elle ne s’attendait pas à ce que les internautes ne s’attardent sur sa transformation physique, l’affublant de surnoms grossiers comme “Nelly Fatlardo” ou encore “Belly Furtado”.

Lors d’une interview dans un podcast, elle expliquait qu’elle n’avait jamais eu autant confiance en elle que maintenant :

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai eu l'embellissement des 40 ans et je me suis sentie moi-même"

Crédit photo : Backgrid UK / Bestimage

Elle confiait notamment avoir eu le temps de "travailler sur sa vie intérieure", c'est-à-dire "tenir un journal intime” et “suivre une thérapie".

"J'ai eu 3 ou 4 ans pour le faire avant d'arriver à ce stade de ma vie et je suis vraiment bien avec moi-même, même quand on me critique"

Elle reconnaît céder parfois à le tentation d’aller lire les commentaires qui parlent d'elle sur les réseaux sociaux. Nelly Furtado explique lire beaucoup de réflexions sur son corps et sa prise de poids.

"Mon corps divise. C'est fou de le dire mais c'est vrai. Il y a beaucoup de commentaires et les gens se disputent sur mon apparence."

Crédit photo : Nelly Furtado

Nul besoin de se justifier, mais la chanteuse précise que ses trois grossesses ont naturellement modifié son corps, ce qui semble plutôt normal !

"Mon corps a beaucoup changé, j'ai eu trois enfants, je suis plantureuse".

Une tenue audacieuse pour répondre à la grossophobie

Ce dimanche 24 août, elle a encore répondu à cette grossophobie de la plus belle des manières. Invitée à performer sur la scène de la Manchester Pride, la chanteuse canado-portugaise s’est dévoilée en petite culotte et bas résilles.

Crédit photo :Backgrid UK / Bestimage

Côté look, Nelly Furtado a joué à fond sa renaissance glam. Silhouette apparente, esprit années 2000 et accessoires girly, la star de 46 ans s'est assumée et s’est amusée, plus libre que jamais. Pour l'occasion, elle a opté pour un look provocateur et fun, fidèle à l’esprit Pride et à sa volonté d’assumer pleinement son image.

Crédit photo :Backgrid UK / Bestimage

Elle portait un t-shirt oversize imprimé trompe-l’œil : le motif représente un t-shirt noué en dessous des seins et une énorme ceinture à boucle métallique gravée "Whoa Nelly", clin d’œil à son tout premier album culte. Le dos de sa chemise montrait le tatouage de la figure de dessin animé, qui indiquait : « Meilleur que jamais », le nom d’une chanson de son dernier album « 7 », qu’elle a sorti en septembre 2024.

Crédit photo :Backgrid UK / Bestimage

Un look qui joue sur la nostalgie mais surtout qui prouve qu'elle assume ses nouvelles rondeurs, et ce malgré les critiques. Après des mois de commentaires négatifs sur son corps, Nelly Furtado a choisi de prendre la parole pour prôner la "neutralité corporelle" et l’amour de soi, partageant des photos non retouchées et rappelant qu’elle n’a rien à prouver, ni à retoucher, pour briller.