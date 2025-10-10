« Il va pas bien du tout » : Rahim C Redcar (ex-Christine and the Queens) filmé dans un état inquiétant en pleine rue

Sur TikTok, une vidéo troublante de Rahim C Redcar, ex-Christine and the Queens, a fait le buzz. Le chanteur a été filmé dans un état très étrange dans les rues de Paris en pleine nuit.

Quelle mouche a donc piqué Rahim C Redcar ? Anciennement connu sous le nom de Christine and the Queens, le chanteur fait encore parler de lui pour une séquence douteuse.

Dernièrement, Rahim C Redcar a en effet sévèrement recadré un fan qui l'avait appelé maladroitement "la chanteuse". L’artiste a rappelé à son fan qu’il fallait l’accorder au masculin sur un ton plutôt sec. Une réaction jugée démesurée pour certains, mais justifiée pour d'autres.

Rahim C Redcar, ex-Christine and the Queens recadre un fan :



- Voilà la chanteuse

- Le chanteur on dit, on est en 2025 les temps changent pic.twitter.com/L4ifYI0xSc — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 2, 2025

Il y a quelques heures, l'ex-Christine and the Queens a été filmé dans un état second en pleine rue à Paris, relançant vivement les spéculations autour de sa santé mentale.

Les fans de l'artiste inquiets pour sa santé mentale

Sur les images captées par un passant, on aperçoit le chanteur dans un état second, visiblement agité, criant dans les rues.

« Qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce pays de merde. Bordel ! »

Rapidement, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, inquiétant les fans de Rahim C Redcar quant à sa santé mentale. Un utilisateur de TikTok, qui a republié la fameuse vidéo, n’a pas caché son inquiétude

« Je suis choqué. Le pauvre, il va pas bien du tout je pense »

D'autant que, dans les commentaires, de nombreuses autres personnes ont témoigné en assurant l'avoir déjà croisé dans un état similaire la même journée. L’artiste traverse-t-il une mauvaise passe ou était-il sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue ? Impossible de le savoir, mais les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux.