Vexé de ne pas avoir été invité aux JO, Christine and the Queens pousse un coup de gueule et divise les internautes

Sur X, le chanteur Christine and the Queens a fait part de son mécontentement après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris.

Vendredi 26 juillet, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris a été marquée par des prestations d’artistes. De Lady Gaga à Aya Nakamura en passant par Céline Dion ou encore Philippe Katerine, les stars de la chanson ont assuré le show tout au long de la soirée.

Si l’événement a séduit une grande partie du monde entier, il a aussi agacé un artiste français, qui a vendu un grand nombre de disques à l’étranger.

Il s’agit de Christine and the Queens. Sur X, l’interprète de «Rentrer chez moi» a poussé un coup de gueule car il n’a pas été approché pour chanter lors de la cérémonie.

Tout a commencé lorsqu’une internaute a posté le message suivant après la fin show :

«Toujours très déçue qu’ils n’aient pas inclus @QueensChristine à la cérémonie d’ouverture. Il aurait donné la performance la plus avant-gardiste de tous les temps».

«Ils veulent vous endormir»

De son côté, l’auteur-compositeur s’est empressé de retweeter le post. Dans la foulée, il n’a pas hésité à donner son avis bien tranché sur la question :

«Ils ne veulent pas vous donner de l’avant-garde parce que ça élève leur âme, et leur plan est de renforcer leur système de gagnants et de perdants, centré sur le fantôme de l'argent. (...) Ils ont peur car ils ont donné leur âme à l'argent. Si vous ne respectez pas votre âme, ils ne le feront pas pour vous. Restez sur vos gardes, ils veulent vous endormir», a écrit le chanteur.

Dans un autre message, Christine and the Queens révèle avoir été invité à la cérémonie par son «frère d’acier». Toutefois, ce dernier a décliné l’invitation par principe.

«Mais au plus profond de moi, je me sentais faible et ennuyé par leur système. Je vais peut être agir drastiquement dans les prochains jours».

Les internautes remettent le chanteur à sa place

Le chanteur nantais âgé de 36 ans a également répondu à une autre internaute qui lui a indiqué que la France «ne le méritait pas». Un point de vue partagé par le principal concerné :

«Je le sais et ça me blesse mais ils me sous-estiment également».

Les propos de Christine and the Queens ont fait réagir les internautes. Dans les commentaires, certaines personnes estiment que le chanteur est devenu prétentieux :

«Je repense à Christine que j'ai eu plaisir à soutenir il y a 10 ans, et je lis cela. Tant de prétention», «Ou alors tu as une trop haute opinion de toi-même et de ton travail (…) Redescends sur terre et reviens à l’essentiel», «Tu es ridicule», peut-on lire parmi les réactions.