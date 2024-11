Shirley et Dino : 20 ans après, découvrez la nouvelle vie du célèbre duo comique

Alerte nostalgie ! Shirley et Dino ont fait rire la France entière au début des années 2000. Mais que devient le célèbre duo ?

Repéré par Patrick Sébastien, le duo comique Shirley et Dino, Corinne et Gilles Benizio de leurs vrais noms, s’est produit sur la scène du Plus Grand Cabaret du monde entre 2001 et 2004.

Avec leur humour décalé et leurs tenues rétro (veste blanche pour lui et robe en vichy rose pour elle), les deux humoristes, mari et femme dans la vraie vie, nous ont faire rire aux éclats en interprétant des cousins aussi bavards qu’attachants.

Forts de leur succès, Shirley et Dino ont commencé à se produire à guichet fermé dans toute la France. Une véritable consécration pour les artistes, qui ont fait leurs premières armes dans des cafés-théâtre.

Et ce n’est pas tout ! Les deux époux ont également reçu le Molière du meilleur spectacle de sketches en 2003. Depuis, Shirley et Dino ont tiré leur révérence.

Dans une interview accordée à la Provence en 2021, les parents d’Élisa et Raphaël avaient expliqué leur choix :

«L’âme de Shirley et Dino est là, mais les personnages, leurs costumes, la robe Vichy, c’est révolu (…) Pour nous, Shirley et Dino, c’est fini, c’est du passé. On se tourne aujourd’hui vers l’avenir, on s’amuse autrement», avait confié le couple.

Mais que devient le célèbre duo burlesque ?

Le duo se consacre à une nouvelle passion étonnante

Que les fans se rassurent ! Corinne et Gilles Benizio, aujourd’hui âgés de 62 et 67 ans, font toujours partie du monde du spectacle. Ils se consacrent avec passion à une nouvelle activité : celle de démocratiser l’opéra.

«Maintenant, on a du temps pour faire de l’opéra et ça nous plaît beaucoup. On aime faire le mise en scène, ça change. On a l’impression de continuer dans la même veine, de peaufiner ce qu’on faisait (…) Rendre accessible l’humour à l’opéra, c’est n’est pas une moindre affaire», a détaillé Corinne Benizio auprès du quotidien régional.

Crédit Photo : Veeren / Bestimage

Ce nouveau projet a permis au duo d’être en tête d’affiche du Festival des nuits de la citadelle à Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Amoureux du spectacle, les deux époux ne comptent pas quitter la scène artistique de sitôt.