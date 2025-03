Après Adolescence, les spectateurs Netflix conquis par ce film « poignant » réalisé en plan-séquence

Devant la vague de commentaires positifs qui entourent la série Adolescence, les spectateurs ont cherché et trouvé un film similaire qui met en scène le même acteur. Ils encouragent tous ceux qui le peuvent à le regarder.

Chaque semaine, un film ou une série se classe en tête des programmes les plus regardés sur Netflix. Que ce soit ce film d’aventure avec deux stars au casting ou cette série produite par Margot Robbie adorée des spectateurs, le catalogue de la plateforme est large.

Il y a quelques jours, c’est la série britannique Adolescence qui a mis tout le monde d’accord. Vingt-quatre heures après sa sortie, cette mini-série en quatre épisodes est devenue un phénomène sur Netflix. Les critiques sont dithyrambiques et cela est notamment dû à sa particularité : Adolescence est entièrement tournée en plan-séquence et en temps réel.

Par ailleurs, ce thriller psychologique inspiré d’une histoire vraie met en scène une superbe brochette d’acteurs, à commencer par l’excellent Stephen Graham. L’acteur fait de nouveau parler de lui pour une autre production du même calibre.

Après Adolescence, les spectateurs découvrent un film au procédé similaire et sont conquis

Crédit photo : Vertigo Releasing

Les spectateurs de Netflix ont dévoré Adolescence. Désireux de vivre une expérience similaire, beaucoup se sont tournés vers The Chef. Il faut dire que le film et Adolescence partagent le même réalisateur, Philip Barantini et son acteur principal Stephen Graham, mais également le même procédé de mise en scène : à savoir un film de 90 minutes tourné en plan-séquence et dans un style qui rappelle le documentaire.

Voici le résumé du film décrit par Prime Video : « Un chef étoilé doit tenir la pression du dernier vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année ».

Là encore, les spectateurs ont été conquis par le travail du duo. Sur X, ils ont été nombreux à recommander le film :

« Regardez Stephen Graham dans The Chef, le film est entièrement réalisé en un seul plan-séquence ». « Je ne connaissais que le synopsis [de Adolescence] avant de commencer à regarder. Puis, quand j'ai découvert que c'était l'équipe créative derrière The Chef, j'étais encore plus enthousiaste. Regardez-le aussi. Le film est supérieur à la série, mais l’équipe est la meilleure pour faire ce genre de drame avec une exécution incroyable… », écrivent les internautes. Sur Google Avis, les spectateurs abondent dans le même sens : « Un excellent film filmé en plan séquence, ce qui lui confère une espèce de frénésie [...] La tension est palpable » ; « Poignant et réaliste » ; « Formidable d'humanité et de drame ! », peut-on lire.

Fort de son succès, The Chef s’est décliné en mini-série de quatre épisodes en 2023. On y suit les cuisiniers du restaurant dans leur nouvel établissement. Le film The Chef est disponible sur Prime Video.