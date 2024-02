Cette sublime maison de 400 m2 qui a vu passer de grands artistes est à vendre dans un quartier prisé de Paris

Une très jolie demeure, jadis fréquentée par d'illustres peintres, vient d'être mise en vente dans l'un des plus beaux quartiers parisiens.

Vous êtes à la recherche d'une maison de campagne, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour quitter Paris, l'annonce qui suit pourrait vous intéresser.

Une sublime bâtisse bucolique est actuellement en vente dans le très prisé quartier de Montmartre, situé dans le XVIIIe arrondissement de la capitale.

Autrefois repaires de grands artistes, cette maison est proposée à un prix avoisinant les 10 millions d'euros, indiquent nos confrères du Figaro Immobilier.

Vendue 10 millions d'euros, cette maison de Montmartre a vu passer d'illustres artistes

D'une superficie de 400 m2, cet hôtel particulier - sobrement baptisé Château des Brouillards - a vu passer quelques-uns des plus célèbres artistes français, parmi lesquels on peut citer le peintre Jean Renoir ou encore l'écrivain et poète Gérard de Nerval, qui appréciaient le charme bucolique de l'endroit.

Selon le Figaro, l'hôtel tiendrait son nom des légères brumes qui se dégageaient des sources ou de fontaines environnantes à l'aube, il y a des siècles.

Bâtie au XVIIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne ferme et d'un vieux moulin, la maison compte 5 chambres, une piscine intérieure, un hammam, mais aussi deux places de parking et une vue imprenable sur le Sacré-Cœur, l'un des monuments les plus célèbres de Paris.

Elle comporte également un grand jardin de 750 m2, dont une partie en jouissance exclusive. Un véritable luxe dans la capitale. Petite particularité, celui-ci est entretenu tout au long de l'année par les jardiniers de la mairie de Paris qui s'efforcent de conserver son apparence unique.

Un cadre idyllique sur lequel compte bien s'appuyer Immo Best International, l'agence immobilière qui s'occupe de la vente.

« Montmartre en ce temps-là c’était l’impressionnisme, et aujourd’hui, une demeure impressionnante, chargée du charme champêtre et bohème, d’un passé bucolique à jamais présent », peut-on lire ainsi dans l'annonce de vente, rédigée par l'agent Xavier Attal, un habitué de lieux.

L'actuel propriétaire - un entrepreneur belge qui a fait fortune dans le jean - avait acquis le bien il y a onze ans. Il se murmure que ce dernier aurait déboursé à l'époque la somme de 8 millions d'euros pour s'offrir cette somptueuse demeure qui avait également tapé dans l'œil d'un certain... Jean-Paul Gauthier.

Alors, intéressé ?