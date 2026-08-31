Taylor Swift fait un don de 50 000 dollars à une mère grièvement blessée après avoir sauvé un adolescent

Taylor Swift a fait un don de 50 000 dollars à une mère courageuse qui a sauvé des adolescents d’un accident de la route.

Taylor Swift a fait un don de 50 000 dollars à une mère courageuse qui a sauvé des adolescents d’un accident de la route.

La reine de la pop américaine a décidé de venir en aide à Ashley Taunton, qui poursuit sa convalescence dans un hôpital du Rhode Island, rapporte le magazine People.

Une Américaine percutée en sauvant des adolescents

Ashley Taunton, une aide-soignante de 42 ans, a frôlé la mort fin juillet en voulant protéger un groupe de jeunes.

Cette mère de trois enfants, originaire du Connecticut, circulait sur une autoroute en direction du sud, dans le Rhode Island, avec sa fille cadette lorsqu’elle a vu une voiture ayant fait de l’aquaplaning.

Crédit Photo : GoFundMe

Face à cette situation, la quadragénaire n’a pas hésité à s’arrêter pour porter secours aux occupants du véhicule.

« Quand je vois quelqu’un en difficulté, j’ai tendance à vouloir aller l’aider », raconte la mère de famille à nos confrères.

À environ une vingtaine de mètres du lieu de l’accident, Ashley est sortie de sa voiture et a demandé à fille de rester à l’intérieur et d’appeler son mari.

En se dirigeant vers le véhicule immobilisé, elle a aperçu le conducteur et deux autres passagers, tous trois adolescents. Elle a remarqué qu’ils étaient « un peu amochés, mais semblaient aller relativement bien ».

Crédit Photo : GoFundMe

Alors que la mère de famille discutait avec le groupe, une autre voiture a perdu le contrôle sur la chaussée mouillée et glissante avant de foncer droit sur eux.

Elle a alors poussé l’adolescent qui se trouvait le plus près d’elle pour le mettre hors de danger, avant d’être elle-même percutée de plein fouet.

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Taylor Swift fait un don de 50 000 dollars à la mère de famille

Selon People, Ashley a été admise dans un état grave au Rhode Island Hospital. Elle souffrait alors de multiples fractures, de lésions au foie et à la rate, d’une rupture du diaphragme ainsi que d’une dissection bilatérale des artères carotides internes.

Dès son arrivée, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour lui sauver la vie. Si la patiente a survécu, le chemin vers la guérison reste encore long.

D’après les médecins, sa convalescence, qui nécessitera notamment de la rééducation, pourrait durer jusqu’à douze mois.

Crédit Photo : Ashley Taunton

Pour soutenir Ashley et sa famille durant cette période difficile, Laura Ortelt, une amie proche, a lancé une cagnotte GoFundMe au nom de Joe Taunton, le mari de d’Ashley.

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils ont découvert que la chanteuse Taylor Swift avait versé 50 000 dollars, soit environ 43 000 euros, le 28 août dernier.

Crédit Photo : Capture d'écran / GoFundMe

L’artiste de 36 ans a également laissé un message sur la page de la cagnotte : « Je vous souhaite le meilleur pour votre rétablissement et j’envoie tout mon amour à votre famille ! Taylor », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Capture d'écran / GoFundMe

Le geste de la star a bouleversé la mère de famille, qui n’a pas tardé à remercier l’interprète de Love Story sur les réseaux sociaux.