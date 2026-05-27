“Trente” : pourquoi le documentaire du YouTubeur Seb la Frite cartonne et dépasse 1 million de vues en 2 jours ?

Disponible sur YouTube depuis le 25 mai, le documentaire “Trente” de Seb La Frite cartonne sur la plateforme. En seulement deux jours, le reportage a déjà totalisé plus d’un million de vues.

Le 25 mai dernier, le vidéaste Seb La Frite, qui se fait désormais appeler Seb, a sorti un documentaire nommé “Trente” sur sa chaîne YouTube. Il a ainsi livré à ses 5,8 millions d’abonnés sur la plateforme un documentaire intimiste dans lequel il fait le bilan de ses trente premières années de vie. Il aborde également des questions qui le taraude à l’approche de la trentaine et parle de deuil, de rupture et de quête de sens.

Crédit photo : SEB / YouTube

À l’annonce de sa sortie, ce documentaire n’a pas été très bien accueilli par les fans. De nombreux internautes ont estimé que Seb La Frite n’avait rien fait d’exceptionnel au cours de sa vie pour réaliser un documentaire à ce sujet, et beaucoup l’ont accusé de faire preuve de narcissisme. Des critiques auxquelles Seb a répondu en déclarant que les personnes qui jugeaient son projet n’avaient encore pas vu le film.

Plus d’un million de vues

Et il semblait avoir raison puisque depuis sa sortie sur YouTube le 25 mai dernier, le documentaire a déjà été vu plus d’un million de fois. Le reportage a dépassé le chiffre symbolique du million de vues en seulement deux jours.

Crédit photo : SEB / YouTube

Bien qu’il soit encore loin de l’immense succès du documentaire “Kaizen” d’Inoxtag, “Trente” a réalisé un excellent démarrage pour une vidéo YouTube.

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Des sujets générationnels

Quelques jours auparavant, le documentaire avait été projeté au cinéma et près de 20 000 personnes s’étaient déplacées pour le voir. Le projet a reçu la bonne note de 3,9/5 par les spectateurs qui ont apprécié la qualité des images et la sincérité du youtubeur, notamment à propos de sa récente rupture amoureuse avec Lena Situations.

Si ce film plaît autant, c’est en partie parce qu’il ne parle pas uniquement de Seb La Frite. En effet, le youtubeur aborde des sujets qui parlent à toute une génération et notamment aux personnes qui, arrivées à la trentaine, se sentent perdues et se posent beaucoup de questions sur leur futur. Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous à présent sur la chaîne youtube de Seb La Frite.