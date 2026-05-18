Seb La Frite se fait dézinguer, il répond aux haters sur son documentaire

Le 3 mai dernier, Seb La Frite a annoncé la sortie d’un documentaire personnel et intime. Cependant, il a été vivement critiqué et a décidé de répondre aux internautes mécontents.

Aujourd'hui, les créateurs de contenus ne se contentent plus de faire de courtes vidéos sur YouTube. Ils sont de plus en plus nombreux à créer de gros projets comme Inoxtag, qui avait sorti un documentaire sur son ascension du mont Everest au cinéma. Michou avait quant à lui été à l'origine d'une série dont les premiers épisodes ont également été diffusés dans certains cinémas de France. Mais ce n'est pas tout. Le 3 mai dernier, Seb La Frite a également dévoilé la sortie d'un documentaire.

Crédit photo : Getty Images

Nommé "Trente", il s'agit d'un documentaire intimiste qui retrace le parcours de Seb La Frite et ses interrogations face au futur.

“C’est autant un film de voyage dans l’un des plus beaux endroits du monde qu’un carnet intime et introspectif où je me raconte sincèrement pour la première fois, et j’essaye de comprendre les grandes questions que je me pose à l’approche des 30 ans", a précisé Seb La Frite sur son compte Instagram.

Un documentaire intimiste

Ce documentaire sera diffusé en avant-première le 16 mai prochain à l'occasion du Festival de Cannes, puis au cinéma les 18 et 19 mai prochains dans plusieurs établissements de France.

"À partir d’une vidéo retrouvée de son adolescence, Seb confronte ses projections d’hier à sa réalité d’aujourd’hui. Armé de sa première caméra achetée à quinze ans, Seb part en Polynésie pour trouver des réponses aux questions qui le traversent", lit-on dans le synopsis.

Crédit photo : @seblafrite / Instagram

Cependant, la sortie de ce documentaire ne fait pas l'unanimité auprès des fans et des internates. La raison ? Nombreux d'entre eux ne comprennent pas l'utilité de faire un tel documentaire sur le youtubeur, estimant qu'il n'a rien fait d'exceptionnel et qu'il n'a donc rien à raconter. Certains internautes déplorent également le fait que de plus en plus de youtubeurs abandonnent les vidéos courtes pour les longs formats.

"Autant j’ai beaucoup aimé les anciens docu, on apprenait de nouvelles choses/cultures/paysages, mais là je comprends pas vraiment le projet, un film carrément juste pour dire 'Eh regardez j’ai 30 ans regardez'", "Un film biographique documentaire à 30 ans ? C’est pas un peu tôt ?", "Un documentaire sur sa vie, au cinéma… Les influenceurs et leur ego démesuré", "Pardon, mais c’est quel niveau de narcissisme pour faire un film sur soi-même à 30 ans quand on est un youtubeur", peut-on lire sur Instagram.

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Seb La Frite répond aux critiques

Face aux critiques, Seb La Frite a tenu à répondre dans une interview accordée à Serieously.

“Je comprends la colère des gens sur Twitter. J'ai vu et je me suis dit : 'c'est normal de penser ça, vous n'avez pas encore vu le film'. Au moins, ça fait parler ! J'ai hâte de voir comment ça va être accueilli. Je pense que personne ne s'attend à ce que c'est vraiment, j'ai essayé de ne pas trop en dire", a-t-il confié.

Si vous voulez découvrir ce documentaire qui fait tant parler, rendez-vous au cinéma !