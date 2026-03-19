Alain-Fabien Delon, fils d'Alain Delon, profère de graves accusations envers son frère Anthony, sur les réseaux sociaux. Précisions.

Depuis le décès d'Alain Delon, disparu le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, sa famille se déchire par médias interposés.

Un bien triste spectacle qui trahit l'existence de vieilles rancœurs et autres blessures jamais refermées. Mais si la question de l'héritage de l'acteur avait été, jusqu'alors, la raison principale de ces conflits, un nouvel épisode dramatique vient de (re)mettre le feu aux poudres.

Le plus jeune fils de la star décédée, Alain-Fabien Delon, 32 ans, accuse en effet son frère aîné, Anthony (61 ans), d'avoir commis un acte horrible, que n'aurait jamais pu tolérer leur père. Le début d'une nouvelle querelle fratricide qui pourrait bien atteindre un point de non-retour, suite aux révélations choc du premier cité.

Crédit photo : @alainfabiendelon / Instagram

Anthony Delon aurait fait abattre un chien, selon son frère Alain-Fabien

Dans plusieurs publications, partagées dans la nuit du 18 au 19 mars 2026 sur le réseau social Instagram, Alain-Fabien Delon porte ainsi de lourdes accusations. Selon lui, son frère Anthony aurait fait abattre un animal que son père avait adopté quelques semaines avant sa mort.

En guise de preuves, le fils cadet de l'acteur a publié une photographie du cadavre de l'animal, un malinois baptisé Obba. Alain-Fabien Delon précise que le chien a été abattu le 2 novembre 2024 dans la propriété familiale de Douchy (Loiret), trois mois après la mort d'Alain Delon. Le drame aurait eu lieu au cours d'une promenade, suite à une bagarre entre les deux chiens de la famille Delon, Obba et Loubo.

AFD accuse ainsi son frère d'être à l'origine de cet incident funeste. Selon lui, Anthony aurait oublié de garder des « portes fermées », provoquant l'irréparable, comme le rapportent nos confrères de RTL.

La suite après cette vidéo « Le 2 novembre 2024, Momo promenait Obba. Mon Malinois. Trois ans. Adopté depuis deux mois. Il t’avait donné une seule consigne : garder les portes fermées. Une seule. Mais comme toujours avec toi, il y a eu cet oubli. L’oubli d’un homme incapable d’assumer quoi que ce soit. Un homme qui parade sur les plateaux télé, qui crache son venin dans les magazines, qui se met en scène comme un justicier, mais qui au fond, n’est qu’un lâche. Tu hurlais partout qu’une femme, notre sœur, avait abusé de l’état de santé de notre père. Tu en faisais ton combat. Ta vitrine. Ton petit numéro pour exister. » (Alain-Fabien Delon)

Crédit photo : @alainfabiendelon / Instagram

Alain Fabien reproche par ailleurs à Anthony, mais aussi à « Momo » (décrit comme un combattant d'arts martiaux) de ne pas avoir « su réagir avec humanité » lorsque la situation s'est envenimée et que les deux animaux ont commencé à se battre.

« Un homme de 60 ans et un champion de MMA de 110 kilos. Et aucun des deux n'est capable de séparer deux chiens ? Alors que Papa, lui, y arrivait à 82 ans avec sa béquille. Et alors que d'autres y arrivent tous les jours peu importe les risques (...) Mais toi, non. Toi, tu choisis la solution la plus facile : tuer (...) Et ensuite tu appelles le jardinier pour nettoyer ta merde » (Alain-Fabien Delon).

Alain-Fabien Delon donne ensuite des détails glaçants quant à l'agonie de l'animal.

« Quarante minutes. Quarante minutes pendant lesquelles Obba est encore en vie. Quarante minutes de souffrance. Dans l'eau glacée. Vous cherchez une balle. Comme si on cherchait un outil banal. Et puis, dans un ultime geste de lâcheté, tu envoies Momo lui tirer une dernière balle dans la tête », précise ainsi le trentenaire.

Anthony Delon n'a, pour l'instant, pas réagi à ces déclarations.