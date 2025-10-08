« Tu vas me respecter » : l'humoriste Nawell Madani accusée d'avoir violemment frappé un enfant de 6 ans, mais que s'est-il passé ?

L'humoriste Nawell Madani fait l'objet de lourdes accusations de violences sur un enfant, après la plainte déposée par un père de famille.

Nawell Madani a-t-elle frappé un enfant ?

Un homme accuse la célèbre humoriste d'avoir violemment frappé son fils de 6 ans, alors qu'il voulait « simplement prendre une photo avec elle ». Une scène survenue à Paris et filmée par un témoin. Choqué et blessé, le garçonnet aurait ensuite été hospitalisé.

Une version contredite par la comédienne de 44 ans qui, sans nier le coup porté, affirme avoir eu peur pour sa sécurité.

Crédit photo : DR

Dans la tourmente, Nawell Madani est accusée d'avoir frappé un enfant

Selon nos confrères du Parisien, les faits se sont produits au cours de la soirée du lundi 6 octobre sur la fameuse avenue parisienne des Champs-Élysées, dans le VIIIe arrondissement de la capitale. Aux alentours de 22h30 ce soir-là, un père de famille et ses quatre fils âgés de 6 à 13 ans, sortent d'un restaurant lorsqu'ils sont abordés par un habitant du quartier, un certain Sofian (prénom modifié par le Parisien, n.d.l.r), qui reconnaît les enfants. La petite fratrie jouissant en effet d'une petite notoriété sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos devenues virales.

Le petit groupe entame alors la discussion sur un trottoir et aperçoit bientôt Nawell Madani qui marche incognito. Figurant pour le cinéma à ses heures perdues, Sofian a déjà côtoyé l'humoriste belge par le passé. Il la salue donc poliment lorsqu'elle le croise. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais la situation aurait pourtant dégénéré dans la foulée.

Selon le père de famille, son fils de 6 ans, prénommé Djulian, lui aurait alors demandé qui est cette femme. Après lui avoir dit qu'il s'agissait d'une actrice connue, il aurait ensuite donné la permission à ses quatre enfants d'aller demander une photo à l'humoriste.

« Ils prennent souvent des photos avec des influenceurs, à des événements, des concerts, dans la rue… Ça s’est toujours bien passé », raconte ainsi l'intéressé.

La fratrie se serait alors dirigée vers Nawell Madani en courant, ce qui n'aurait pas été du goût de cette dernière. « Elle s’est énervée contre nous, puis elle a dit : ‘Restez derrière’ », affirme l'un des frères. « Les grands se sont arrêtés net. Mais Djulian était déjà lancé et comme il n’a pas entendu, il a continué à courir vers elle », ajoute le père des enfants. Celui-ci précise par ailleurs que son fils, « toujours souriant et joyeux », aurait alors aperçu un chien dépassant du sac de l'humoriste. « Il a voulu le caresser, comme n’importe quel enfant l’aurait fait » et c'est à cet instant précis que les choses auraient dérapé.

« Elle se retourne et lui met un énorme coup de pied dans le thorax (...) Le gamin vole et s’écrase au sol. Pendant qu’il était à terre, je l’ai entendue dire à l’enfant : ‘Maintenant tu vas me respecter’ », affirme Sofian, encore sous le choc.

En pleurs, le jeune garçon se serait ensuite relevé en hurlant avant d'aller trouver refuge dans les bras de son père. « Furieux », ce dernier aurait alors apostrophé l'humoriste en lui assénant « qu'elle n'avait pas à frapper un enfant de 6 ans ».

Crédit photo : DR

La suite ? Une longue confusion durant laquelle Nawell Madani aurait filmé la scène, tout en insultant les enfants « de voyous et de racailles ». Sofian aurait également dégainé son téléphone pour filmer l'humoriste et la mettre devant le fait accompli. Une vidéo, visible ci-dessous.

« Heureusement, le père a gardé son sang-froid (...) Je pense qu’elle s’est rendu compte de son erreur et a commencé à nous traiter de tous les noms, accusant les enfants d’avoir voulu la voler et les traitant de voyous et de racailles » (Sofian)

L’humoriste Nawell Madani accusée d’agression : un enfant de 6 ans blessé après un « coup de pied dans le thorax ».#France #Paris pic.twitter.com/Ner9L9BKIO — Josly Ngoma (@josly_ngoma) October 8, 2025

Transporté par les pompiers à l'hôpital Necker, le petit garçon ne souffre d'aucune lésion visible. « Djulian était surtout choqué et souffrait au niveau de l’impact », précise son père qui a déposé plainte contre l'humoriste. Nawell Madani, qui aurait quitté les lieux de l'agression, avant même l'arrivée des secours, se serait finalement présentée d’elle-même au commissariat du VIIIe dans la soirée.

Selon le parquet de Paris, elle affirme « avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d’un vol et avoir porté un coup à un enfant ».

Une enquête pour « violence sur mineur de moins de 15 ans » a été ouverte.