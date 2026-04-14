Plusieurs semaines après la disparition de Loana Petrucciani, un occupant a été retrouvé dans son appartement à Nice.

Les funérailles de Loana Petrucciani, retrouvée morte à son domicile à l’âge de 48 ans le 25 mars dernier, ont eu lieu le vendredi 10 avril à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice.

À l'issue de la cérémonie, un nouveau rebondissement a été dévoilé.

Crédit Photo : Loana / Instagram

Un « survivant » retrouvé au domicile de Loana

Fin mars, les policiers ont retrouvé le corps sans vie de la gagnante de Loft Story. L'ex-star de la téléréalité française était décédée depuis plusieurs jours lorsqu’elle les forces de l’ordre sont intervenues.

Sur place, les agents ont aussi découvert Titi, le chien de Loana, mort à ses côtés. L’animal reposait près de sa propriétaire.

Crédit Photo : Loana / Instagram

Si les autorités n’ont pas dévoilé les causes du décès, le quadrupède pourrait avoir succombé à la faim et à la soif. Très attachée à son compagnon à quatre pattes, Loana le mettait régulièrement en avant sur les réseaux sociaux.

Au milieu de ces découvertes macabres, une lueur d’espoir a émergé. Lors de l’intervention, un occupant vivant a attiré l’attention de deux policières présentes sur les lieux.

« Un petit miracle »

La suite après cette vidéo

Il s’agit de Barbizon, le poisson porte-épée de la starlette. Seul rescapé de son aquarium, il était dans un état préoccupant. Après son sauvetage, l’animal aquatique a été confié à l’association UPA 06 (Urgence pour un animal).

Dans une publication Facebook, l’association a remercié les forces de l’ordre pour leur action.

« Nous remercions sincèrement la Police nationale de Nice de ne pas l'avoir oublié, de l'avoir remarqué et de nous avoir fait confiance pour prendre soin de lui », a-t-elle écrit.

Le minuscule rescapé partage désormais son espace avec un compagnon, cette espèce supportant mal la solitude. Barbizon restera sous surveillance encore quelques semaines. Une fois complètement rétabli, il ira vivre chez une bénévole de l’association. Un choix destiné à préserver sa santé et son bien-être.

Crédit Photo : Loana / Instagram

« Nous savons que c'est ce que Loana aurait voulu : qu'il soit sauvé et placé dans un endroit sûr », a expliqué UPA 06.

Avant de conclure :