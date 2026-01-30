Il quitte son appartement pour vivre dans sa camionnette et économise plus de 20 000 euros

Depuis quatre ans, Tim Knight, un Britannique d’une trentaine d’années, vit dans son van aménagé. Un mode de vie qui lui permet de faire des économies et de jouir d’une liberté totale.

Du haut de ses 37 ans, Tim Knight a réalisé son rêve : celui de vivre sur les routes. Cela fait en effet quatre ans que ce Britannique habite dans son minibus aménagé et voyage à travers le Royaume-Uni.

Outre les paysages pittoresques, ce mode de vie nomade offre un autre avantage : la possibilité de faire des économies.

Dans une interview accordée au Daily Mirror, le globe-trotteur revient sur son parcours atypique.

Crédit Photo : Tim Knight

« C’est un rêve qui se réalise »

Ancien aide-soignant et accompagnant en santé mentale, Tim a toujours aimé le plein air et la campagne. En 2020, ce dernier a acheté son premier van pour 700 livres sterling (environ 800 euros).

Il a alors utilisé le véhicule pour des escapades le week-end ou pour se rendre à des festivals de musique avec sa petite amie de l’époque. Un an plus tard, sa relation amoureuse a pris fin.

À la suite de cette séparation, le jeune homme a été contraint de louer un appartement d’une chambre pour un loyer de 450 livres sterling (environ 520 euros), plus 200 livres sterling de charges (230 euros).

Crédit Photo : Tim Knight

Au cours de cette période, le locataire a commencé à envisager l’idée de vivre à plein temps dans sa camionnette. Il finalement sauté le pas en octobre 2022, économisant ainsi plus de 400 livres sterling par mois.

« C'est un rêve qui se réalise pour moi, qui aime le plein air, découvrir de nouveaux endroits et faire des promenades. Mes amis et ma famille disent qu'ils ne m'ont jamais vu aussi heureux. Beaucoup d'entre eux pensent que je suis un peu fou », confie Tim.

Il ajoute :

« Je peux mener une vie plus saine, m'adonner à mes loisirs et avoir une vie sociale tout en travaillant, alors que je ne pouvais pas me le permettre lorsque je louais un appartement, travaillais à plein temps et vivais seul ».

Un mode de vie qui rime avec économies

Le principal concerné, qui est actuellement sans emploi, assure avoir réalisé des économies sur les factures et le loyer grâce à sa nouvelle vie. Selon ses calculs, cette somme atteint les 20 000 livres sterling (environ 23 000 euros).

Tim vit désormais dans une camionnette Maxus V80 qu’il a achetée pour 1 800 livres sterling (2075 euros). Peu après cet achat, il a investi 2 000 livres sterling supplémentaires (2 305 euros) pour transformer son van en nid douillet.

Crédit Photo : Tim Knight

Dans les colonnes de nos confrères, le propriétaire du véhicule assure que sa maison sur roues est plus chaude en hiver que les appartements dans lesquels il vivait auparavant, car il s'agit d'un petit espace bien isolé.

Il se douche dans des salles de sport et utilise des laveries automatiques pour garder ses vêtements propres. Selon ses dires, il adore ce sentiment de liberté et aime le répit que lui procure la vie en van, loin des « voisins désagréables ». En compagnie de son chat Mini, Tim passe son temps libre à visiter les lieux emblématiques de Grande-Bretagne.

Si le Britannique ne regrette pas sa décision, il admet qu'il y a des inconvénients, comme devoir sacrifier sa vie amoureuse.

« Je ne veux pas retourner vivre dans une maison, mais ensuite je me dis que je pourrais rencontrer une fille qui aime partir en week-end dans le van », conclut l’intéressé.

Un beau programme !