Zazie dévoile son nouveau look et surprend tous les fans avec sa « crinière blanche » assumée

Invitée sur le plateau de “C à vous”, Zazie est récemment apparue avec un nouveau look : ses cheveux bruns ont laissé la place à une “magnifique crinière blanche”, comme l’a souligné l’animatrice.

Zazie est une chanteuse populaire très appréciée des Français. Ce mercredi 27 mai, elle a fait une apparition sur le plateau de l’émission “C à vous” afin de faire la promotion de son nouveau single intitulé “Peu importe”.

Crédit photo : C à vous

Lors de son passage dans l’émission, Zazie s’est confiée sur le fait de vieillir, un sujet parfois tabou qu’elle n’a pas hésité à aborder sans complexes

Zazie et ses cheveux blancs

Âgée de 62 ans, Zazie assume ses cheveux blancs et sa “magnifique crinière blanche”, comme l’a souligné l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine. En effet, la chanteuse a arrêté de se teindre les cheveux depuis deux ans. En 2024, elle avait notamment dévoilé son nouveau look dans une vidéo où elle laissait apparaître ses cheveux grisonnants.

“J’ai remarqué qu’il y a très souvent des faux compliments qui n’en sont pas trop. Par exemple “Tu fais pas ton âge”. Et alors ? Si je fais mon âge, est-ce que mon âge est un gros mot ? Bien sûr que de temps en temps, quand je vais devant mon miroir et que je vois une arrivée de rides d’un coup, cela me met un petit coup au moral. Mais je pense qu’il y a une grande liberté aussi à se débarrasser des codes de la séduction ou des diktats de quand on est jeune, jolie et avec de grandes jambes”, a indiqué Zazie.

Crédit photo : C à vous

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Une nouvelle forme de liberté

Zazie n’est pas la seule star à assumer ses cheveux blancs. C’est également le cas de Salma Hayek qui a affiché fièrement ses cheveux blancs lors des Golden Globes 2025. Pour Zazie, vieillir est une nouvelle forme de liberté à partir du moment où l’on arrête de se soucier du regard des autres. De leur côté, ses fans sont sous le charme.

"Ça fait du bien de voir Zazie belle avec ses cheveux blancs, pas botoxée. Oui mesdames, on n'a pas besoin d'artifices qui rendent moches, déformées", "J'aime bien Zazie, elle est belle avec ses cheveux gris", "J'adore vraiment la couleur des cheveux de Zazie", "Zazie qui assume ses cheveux blancs, toujours aussi classe, j'adore !", "Zazie avec ses cheveux blancs elle est super belle", ont commenté les internautes sur X.

Alors que la chanteuse avait reçu des critiques de son label lorsqu’elle a laissé apparaître une première mèche blanche, elle a décidé de ne pas obéir aux diktats de la société et assume pleinement son apparence. Un discours inspirant.