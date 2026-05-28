8 mois après son ouverture, le fast-food parisien du youtubeur Michou ferme, les salariés dénoncent une hygiène déplorable

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Michou et son enseigne Mealy

Il y a moins d’un an, le célèbre vidéaste Michou a ouvert un fast-food à Paris. Huit mois plus tard, l’enseigne a déjà fermé ses portes et les anciens employés dénoncent des conditions de travail et des règles d’hygiène déplorables.

Aujourd’hui, les youtubeurs ne se contentent plus de publier des vidéos sur la plateforme et innovent avec de nouveaux projets, parfois plus grands qu’eux. C’est le cas de Michou qui, après avoir sorti une série au cinéma, a commercialisé un jeu de société. Cependant, celui-ci a fait scandale et a rapidement été retiré de la vente.

Michou devant son enseigne MealyCrédit photo : @mealyofficiel / Instagram

Par la suite, le vidéaste de 24 ans a tenté de se lancer dans la restauration. L’année dernière, il a en effet lancé un grand projet en ouvrant un fast-food nommé "Mealy" à Amiens, puis à Paris, dans le IIᵉ arrondissement.

De graves problèmes d’hygiène

Cependant, seulement huit mois après son ouverture, l’établissement parisien a fermé ses portes. Officiellement, l’enseigne est en travaux, mais d’anciens salariés ont confié à Libération que la véritable raison de la fermeture était toute autre.

Michou et les burgers MealyCrédit photo : @mealyofficiel / Instagram

Les anciens salariés dénoncent ainsi de graves problèmes d’hygiène. Des rats circulaient dans les cuisines, les chambres froides étaient souvent en panne et de la viande ainsi que des produits avariés étaient parfois servis aux clients.

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De mauvaises conditions de travail

En plus de cela, les conditions de travail étaient déplorables au sein de l’entreprise. Les salariés étaient confrontés à des retards de paiement de salaire et n’étaient pas assez nombreux. Selon les témoignages, ils n’étaient que dix au lieu d’une vingtaine.

À cause de tous ces problèmes, l’entreprise a été mise en demeure par la Direction départementale de protection des populations (DDPP) pour manquements graves aux règles d’hygiène et de nettoyage.

Pour le moment, le fast-food localisé à Amiens est quant à lui toujours ouvert.

L’avenir nous dira si cet établissement va survivre ou subir le même sort que le restaurant parisien.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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