Lorie blessée après avoir été frappée par un fan en plein concert, elle publie un message préoccupant

Lors d’un concert à Strasbourg le 16 mai dernier, Lorie a reçu un coup d’un fan qui l’a blessée aux côtes. Pour éviter que cet incident ne se reproduise, elle a tenu à adresser un message à ses fans.

Lorie est actuellement en tournée dans toute la France, pour le plus grand bonheur de toute une génération. Après avoir dévoilé une nouvelle chanson en 2023, elle a décidé de renouer avec son passé de chanteuse. Pour cela, elle a annoncé son retour sur scène et a organisé une grande tournée afin de faire revivre ses plus grands tubes des années 2000 comme “Sur un air latino”, “J’ai besoin d’amour” ou encore “Ma meilleure amie”.

Crédit photo : Lorie Officiel

Le 16 mai dernier, Lorie donnait un concert à Strasbourg quand un incident s’est produit. Alors qu’elle était dans le public, la chanteuse a reçu un coup involontaire d’un fan, qui l’a blessée aux côtes.

“Ça m’a fait bien mal”

Pour éviter que cet incident ne se reproduire, Lorie a diffusé un message dans une story sur son compte Instagram.

“Vous êtes plusiuers à m’avoir envoyé des messages pour savoir comment j’allais parce que je me tenais le ventre à la fin du show de Strabsourg. Effectivement, j’ai eu un peu mal parce que quand je suis descendue dans le public danser avec vous, quelqu’un m’a donné un coup et ça m’a bien fait mal. J’ai eu un hématome en-dessous des côtes”, a-t-elle expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LORIE PESTER (@loriepester)

La suite après cette vidéo

“Ne me touchez pas”

Par la suite, Lorie appelle son public à la prudence et impose une règle stricte mais nécessaire.

“Je voulais juste vous dire que quand je vais dans le public avec vous, ne me touchez pas. On va se regarder, on va se sourire, on va passer un bon moment ensemble mais essayez de ne pas me toucher parce que ça fait plusieurs fois que les gens me font mal, sans le faire exprès. S’il vous plaît, ne me touchez pas, merci”, a-t-elle continué.

Si Lorie n’est pas gravement blessée, nul doute qu’elle va redoubler de prudence au moment de descendre dans la fosse pour rejoindre son public.