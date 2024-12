Zazie dévoile son nouveau look en vidéo et surprend tous les internautes

En publiant une annonce sur Instagram afin de collecter des dons pour le Téléthon, Zazie a dévoilé un nouveau look surprenant et naturel, qui n’a pas tardé à faire réagir ses fans.

La chanteuse Zazie fait actuellement parler d’elle sur les réseaux sociaux, non pas pour son actualité musicale mais pour son apparence. Sur Instagram, l’artiste a récemment publié un nouveau post dans le but de promouvoir l’événement “Stars solidaires”, une tombola mise en place pour récolter des fonds pour le Téléthon. Ainsi, Zazie a mis en jeu une auto-harpe, dont le gagnant sera révélé ce jeudi.

Crédit photo : @zazie.online / Instagram

Cependant, ce ne sont pas les informations révélées par la chanteuse qui ont retenu l’attention des internautes, mais bien son apparence physique. Âgée de 60 ans, Zazie a dévoilé son nouveau look naturel et décontracté. Depuis quelques années, la star a décidé de ne plus teindre ses cheveux, laissant apparaître leur couleur blanche, ce qui a provoqué de vives réactions.

“Il y a un truc questionnant sur cette société pour les femmes, c’est que, que ce soit dans le gentil ou le plus bizarre, les commentaires qui me sont venus c’était : “Elle a pris un coup de vieux mais elle est toujours sympa”. Oui, je vous rassure, j’ai en effet pris un coup de vieux, c’est normal, c’est mécanique. J’ai l’impression qu’on trouve que les hommes qui ont des cheveux gris sont assez beaux gosses et qu’on n’en parle pas ou peu, et que pour une femme, c’est un sujet… Alors que ça n’en est pas un”, avait affirmé la chanteuse sur le plateau de Quotidien, selon des propos relayés par Fémina.

Nouveau look pour Zazie

Si Zazie a reçu quelques critiques sur son physique, cela ne l’empêche pas d’assumer son nouveau look avec fierté. Sur la publication postée sur Instagram, on peut voir la chanteuse avec une toute nouvelle coupe à la mode : la Wolf Cut. Avec un dégradé et une frange rideau, cette tendance est un mélange entre les coupes shags et mulet. En plus de cela, la chanteuse laisse apparaître ses cheveux blancs, ce qui a beaucoup fait réagir les internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stars Solidaires (@starssolidaires)

Certains fans n’ont pas hésité à donner leur avis sur ce changement de coupe de cheveux. Zazie a notamment reçu beaucoup de compliments : “J’adore cette coupe et cette couleur naturelle”, “Toujours aussi ravissante”, “Trop canons cette coupe et cette couleur”. Cependant, d’autres internautes se sont montrés plus moqueurs, n’hésitant pas à comparer Zazie avec d’autres personnalités comme Jacques Higelin, Catherine Lara, Jean-Louis Aubert ou encore Nicola Sirkis, le chanteur du groupe Indochine.

Zazie n’est pas la seule artiste à s’assumer au naturel. C’est également le cas de Pamela Anderson, qui a récemment conquis ses fans en apparaissant sans aucun maquillage et qui a été qualifiée de “femme la plus belle du monde”.