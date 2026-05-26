L'IA désigne la série d'horreur la plus « terrifiante » de Netflix et même Stephen King est d'accord

Pour une fois, IA et humains semblent être d’accord sur un point : la série d’horreur la plus effrayante est sur Netflix. Les spectateurs ne s’en remettent toujours pas.

L’intelligence artificielle élit la série d’horreur la plus « terrifiante » de Netflix

Si vous êtes fan de séries d’horreur, Netflix en regorge une quantité importante. Ces dernières semaines, la plateforme a d’abord sorti une mini-série inquiétante. Puis, une série qui mêle fantastique et épouvante qui crée déjà l’événement. Leur point commun : elles sont produites par les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things.

Crédit photo : Netflix

Dans le même temps, ChatGPT vient de révéler la série d’horreur la plus « terrifiante » de Netflix et les internautes sont d’accord. Ils ne sont pas les seuls car même Stephen King ne peut que confirmer. Lors de sa sortie en 2019, le romancier encourageait ainsi ses fans à se laisser tenter. Il s’agit de la série Marianne :

« Si vous faites partie de ces personnes un peu angoissées – comme moi – qui aiment avoir peur, MARIANNE (Netflix) est fait pour vous. On y trouve des touches d'humour qui rappellent STRANGER THINGS. Et (je le dis en toute modestie) une ambiance Stephen King. »

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Une série française qui fait froid dans le dos

Crédit photo : Netflix

Cocorico donc, puisque Marianne est une série française. « De retour dans sa ville natale, une célèbre écrivaine de livres d'horreur découvre que l'esprit malin qui hante ses rêves sème désormais la désolation dans le monde réel », renseigne Netflix.

La série d’horreur enregistre une centaine d’avis positifs sur Rotten Tomatoes où elle affiche le score parfait de 100%. Les spectateurs américains ont été conquis et soulignent l’ingéniosité de l’histoire : « Intelligente et effrayante, avec le regard le plus troublant depuis Nicolas Cage dans Vampire's Kiss, Marianne est une véritable source de cauchemars. »

Pour de nombreuses personnes, Marianne est même la « meilleure série télévisée d'horreur jamais réalisée. » La série happe les spectateurs dès le premier épisode pour leur filer une terrible frousse. « Je l'ai regardée avec ma copine (qui a déjà vu des centaines de films d'horreur avec moi sans problème), et elle a failli pleurer de terreur », écrit un autre internaute.

Rendez-vous sans plus attendre sur Netflix pour avoir la peur de votre vie.