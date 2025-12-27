Voici toutes les célébrités décédées en 2025

En 2025, de nombreuses célébrités sont décédées, et leur départ a marqué le coeur des Français et du monde entier. Rappelez-vous qui nous a quitté cette année.

Chaque année, nous sommes marqués par des disparitions de célébrités, à la fois françaises et dans le monde entier. Ces disparitions sont de grandes pertes pour les fans. Découvrez toutes les célébrités décédées en 2025.

Benoît Allemane

Crédit photo : MAXPPP

Acteur et voix française de Morgan Freeman, Benoît Allemane est mort le 5 janvier 2025 à l’âge de 82 ans.

Jean-Marie Le Pen

Crédit photo : AFP

Figure emblématique de la politique française, Jean-Marie Le Pen est mort à 96 ans le 7 janvier 2025. Il était le fondateur du Front National.

Catherine Laborde

Crédit photo : France Télévisions

La présentatrice météo Catherine Laborde nous a quitté le 28 janvier à l’âge de 73 ans. Elle souffrait de la maladie de corps à Lewy.

Naâman

Crédit photo : Big Scoop Records

Célèbre figure du reggae français, l’artiste Naâman est décédé à l’âge de 39 ans. En hommage, une célèbre place de Dieppe a été renommée “place Naâman”.

Gene Hackman

Crédit photo : Wireimage

Gene Hackman, légende d’Hollywood, a été retrouvé mort à son domicile avec sa femme, Betsy Arakawa, le 26 février. Il avait 95 ans.

Herbert Léonard

Crédit photo : Abaca

Herbert Léonard, chanteur français et interprète du tube “Pour le plaisir”, est décédé le 2 mars à 80 ans.

Emilie Dequenne

Crédit photo : AFP

Cette actrice belge est décédée d’un cancer rare à l’âge de 43 ans, le 16 mars 2025.

Amadou Bagayoko

Crédit photo : AFP

Amadou Bagayoko, du célèbre duo “Amadou et Mariam”, est mort le 4 avril à Bamako, à l’âge de 70 ans.

Michelle Trachtenberg

Crédit photo : Getty Images

Célèbre pour avoir joué dans la série “Gossip Girl”, Michelle Trachtenberg est décédée le 26 février à l’âge de 39 ans. Elle est morte de cause naturelle, suite à des complications liées au diabète.

Jorge Mario Bergoglio

Crédit photo : Reuters

Le pape François est décédé à 88 ans le 21 avril 2025, le lundi de Pâques.

Werenoi

Crédit photo : @we_renoi

Star du rap français, l’artiste Werenoi est mort brutalement à 31 ans le 17 mai.

Diogo Jota

Crédit photo : Getty Images

Le 3 juillet a été marqué par une mort dramatiq : l’attaquant de Liverpool Diogo Jota est décédé dans un accident de voiture avec son frère. Il avait 28 ans.

Thierry Ardisson

Crédit photo : SIPA

L’animateur culte de la télévision française Thierry Ardisson est mort le 14 juillet 2025, à l’âge de 76 ans.

Giorgio Armani

Crédit photo : SIPA

Giorgio Armani, célèbre couturier italien surnommé “le prince de la mode” est mort le 4 septembre à 91 ans.

Robert Redford

Crédit photo : AFP

Doublement oscarisé, l’acteur et réalisateur américain Robert Redford est décédé le 16 septembre à l’âge de 89 ans.

Vince Zampella

Crédit photo : Getty Images

Le créateur du jeu vidéo culte “Call of Duty”, Vince Zampella, est mort à 55 ans le 21 décembre dans un tragique accident de voiture.

Des personnalités qui ont toutes, d'une manière ou d'une autre, impacté la vie des Français.