Scandale aux JO : la prestation de Philippe Katerine censurée, il sort du silence et répond cash

Au lendemain de la cérénomie de la cérénomie d’ouverture des JO de Paris, le chanteur Philippe Katerine est revenu sur la polémique de sa prestation, au cours de laquelle il est apparu presque nu et peint en bleu.

Lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Philippe Katerine a créé la surprise avec sa prestation.

Peint en bleu, le chanteur de 55 ans a interprété sa chanson «Nu» à moitié…nu. L’artiste, qui représentait Dionysos (dieu du vin, de la fête et des vignes), était installé sur une assiette florale.

Mais ce n’est pas tout ! Le comédien était entouré de la DJ Barbara et de drag-queens. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation décalée a divisé le monde entier. La performance du chanteur a même été censurée dans certains pays.

La raison ? Ils dénoncent une parodie de la Cène de Léonard de Vinci, représentant le dernier repas de Jésus avec ses apôtres.

Philipe Katerine répond à la polémique

Il y a quelques jours, Philippe Katerine a réagi à la controverse au micro de BFMTV. Dans un premier temps, le compagnon de Julie Depardieu explique que sa nudité avait une signification symbolique :

«J'ai écrit une chanson qui s'appelle 'Nu' et, en la faisant, je me suis dit que, pour les JO, ça serait pas mal. Lors des premiers Jeux olympiques en Grèce, les athlètes étaient nus selon les représentations de l'époque sur les gravures et les vases», a-t-il déclaré.

Dans la foulée, le quinquagénaire a donné son avis sur l’ensemble de la cérénomie :

«J’ai trouvé ça très fou, libre et frais surtout. Et après les polémiques, je n'en sais rien. À vrai dire s’il n’y avait pas de polémique, ça ne serait pas marrant. Si tout le monde était d’accord et avait le même avis, quel ennui sur cette terre ! Ça serait un autre fascisme».

Dans une interview accordée au Parisien, l’interprète de «La Banane» a fait part de sa fierté d’avoir participé à un tableau prônant l’inclusivité :

«On est plein de gens différents et chaque personne vit de sa propre façon et surtout a le droit de le faire. J'ai adoré le faire. C'est la première fois que je chante cette chanson en plus, et je voulais faire passer mon message qui va dans ce sens : si on est tout nu, il n'y a pas de guerre, car il n'y a pas d’armes.»

Vous l’aurez compris, Philippe Katerine ne regrette pas son choix.

Le CIO présente ses excuses et Thomas Jolly se défend

Alors que le malaise est toujours palpable, le CIO (Comité international olympique) a pris une décision radicale. Face à la polémique, l'organisation a fait le choix de retirer la rediffusion de la cérémonie de YouTube.

De son côté, Anne Descamps, directrice de communication du CIO, a présenté des excuses officielles

«Clairement, notre intention n’était pas d’afficher un manque de respect à quelques groupes religieux que ce soit. À l’inverse, notre intention était de montrer de la tolérance et de la communion. Si des gens ont été offensés, nous nous en excusons».

Crédit Photo : Shutterstock

Ce dimanche 28 juillet, Thomas Jolly, directeur artistique de l’événement, a démenti s’est inspiré de la Cène dans l’un de ses tableaux :

«Je crois que c’était assez clair, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Il est là, pourquoi parce qu’il est dieu de la fête (...), du vin, et père de Sequana, déesse reliée au fleuve (…) L’idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée aux dieux de l’Olympe... Olympe... l’Olympisme», a-t-expliqué sur le plateau de BMFTV.

Avant d’ajouter :

«Vous ne trouverez jamais chez moi une quelconque volonté de moquerie, de dénigrer quoi que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie. Aussi qui réaffirme les valeurs de notre République (…)».

Crédit Photo : Capture d'écran BFMTV

Le message est clair !