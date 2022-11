Un voltigeur de feu fait monter la température dans « La France a un incroyable talent », ne manquez pas l'épisode 6

La 17ème saison de « La France a un incroyable talent » continue sur M6, et la compétition est de plus en plus intense pour les nouveaux candidats qui espèrent se qualifier pour la suite de l’aventure.

La compétition s’accélère pour « La France a un incroyable talent ». Au cours des quatre épisodes précédents, quatre Golden Buzzer ont été attribués à des candidats plus impressionnants les uns que les autres. De nombreux numéros inédits ont convaincu les jurés, et les places se font de plus en plus chères pour accéder à la suite de l’aventure.

Crédit photo : M6

Autant dire que le challenge était important et que les candidats ont dû redoubler d’efforts pour convaincre les jurés lors du cinquième épisode diffusé ce mardi 15 novembre. Et les performances étaient au rendez-vous ! Sans plus attendre, voici nos trois coups de cœur de la soirée.

Un duo de danseurs épatant

Les premiers candidats à se présenter sur scène pour nous éblouir étaient deux frères et sœurs, âgés de 12 et 19 ans. Sous le nom de Jazz Gold Feet, ils ont présenté un numéro de danse rapide et impressionnant, dont la technique et les pas exécutés à la perfection ont ébloui les jurés.

Crédit photo : M6

Grâce à son rythme endiablé et sa synchronisation exemplaire, le duo de danseurs a obtenu 4 oui, ce qui lui permet d’accéder à l’étape suivante.

Un voltigeur du feu impressionne les jurés

Après une première participation à l’émission il y a quelques années, Tulga est revenu sur le plateau pour retenter sa chance. Pour faire honneur à ses origines mongoles, l’homme de 37 ans a présenté un numéro à la fois dangereux et spectaculaire en faisant voltiger une poutre enflammée.

Crédit photo : M6

Grâce à sa technique remarquable, il a convaincu les jurés à l’unanimité et a gagné sa place pour la suite de l'aventure.

Un professionnel du cerceau aérien remporte le Golden Buzzer

Enzo Pebre, âgé de 21 ans, a fait sensation sur le plateau de « La France a un incroyable talent ». Tout en présentant un numéro de cerceau aérien ponctué de postures incroyables et de chutes vertigineuses, Enzo a délivré un message fort avec son corps sur la dangerosité des réseaux sociaux, auxquels il était addict.

Crédit photo : M6

Avec son numéro à la fois acrobatique, gracieux et émouvant, Enzo a obtenu une standing ovation de la part du public ainsi qu’un Golden Buzzer bien mérité.

La semaine prochaine, ne manquez pas la suite de la compétition pour découvrir de nouvelles performances qui vous éblouiront à coup sûr. Rendez-vous mardi 29 novembre, à partir de 21h10 sur M6 pour suivre le sixième épisode de « La France a un incroyable talent ».