Top des 5 séries policières Netflix à regarder d'urgence

Si vous êtes fans de thrillers et d’enquêtes policières, alors vous êtes au bon endroit. Netflix regorge de pépites dans le genre qui ont savamment été dévorées par les spectateurs. En voici 5 pour occuper vos longues soirées d’hiver.

Avec toutes les séries qui sortent chaque semaine sur Netflix, on passe facilement à côté de pépites. Pas de panique, c’est l’occasion de vous rattraper et de vous mettre au goût du jour. Dans cet article, on fait la part belle à un genre très apprécié du public : le thriller.

Fans d’enquêtes, d’ambiance sombre et de suspens, ce top 5 est fait pour vous. En une poignée d’épisodes, vous aurez le fin mot de l’histoire, parfait pour dévorer la série le temps d’un week-end - ou le temps d'une soirée pour les plus gourmands.

Prenez bien votre souffle, c’est parti pour un marathon de séries policières à consommer sans modération sur Netflix !

Top 5 des séries policières à voir sur Netflix

His & Hers

C’est la série policière la plus récente de notre classement. Sortie le 8 janvier dernier, His & Hers s'est rapidement imposée en tête du classement Netflix dans le monde entier. Portée par le solide duo Jon Bernthal - Tessa Thompson, His & Hers séduit également pour son rythme effréné. Et que dire de son final renversant qui en a surpris plus d’un ? On vous met au défi de deviner le coupable.

The Beast In Me

Peu de temps avant la sortie de His & Hers, Netflix a mis en ligne The Beast In Me qui n’a fait qu’une bouchée du Volume 1 de Stranger Things. Exit Vecna, The Beast In Me a sa propre bête : le glaçant Nile Jarvis, riche magnat de l’immobilier également principal suspect dans la disparition de son ex-femme. C’est l’excellent Matthew Rhy (The American) qui incarne avec maestria le terrifiant suspect. Il donne la réplique à la géniale Claire Danes (Homeland) qui cherche à découvrir la vérité. Rien que pour leur performance, la série vaut le détour.

Une nature sauvage

Carton surprise de l’été 2025, Une nature sauvage vous transporte dans le parc national de Yosemite. Le dépaysement est au programme malgré un décès, en apparence accidentel, en pleine nature. On y suit le charismatique (et trop rare) Eric Bana dans une aventure tortueuse et mélancolique. Si les spectateurs ont l’habitude de rester scotchés à leur siège lors du climax final, Une nature sauvage offre l’une des séquences d’ouvertures les plus captivantes vues depuis un moment.

The Sinner

Stephen King lui-même a recommandé The Sinner à sa sortie en 2017. On comprend vite pourquoi quand on voit les enquêtes étonnantes que tente de résoudre le détective Harry Ambrose. En plus, pas le temps de tourner en rond, l’histoire change à chaque saison mais le détective reste le même. À la fois tordu et captivant, le thriller a su marquer bon nombre de spectateurs, surtout dans sa première saison.

Mindhunter

On ne pouvait pas clore ce top sans parler de la référence en matière de thriller : Mindhunter. En deux saisons seulement, la série de David Fincher est devenue un petit objet culte et révéré des spectateurs. Avec son génial trio de personnages, on plonge dans l’esprit tordu et effrayant des pires tueurs en séries des États-Unis. Le but de nos héros ? Tenter de comprendre d’où vient le mal. Jamais graphique, Mindhunter arrive malgré tout à nous filer la frousse. Les échanges avec les tueurs sont passionnants et terrifiants. Tandis que les enquêtes sont retorses. On citera également la mise en scène brillante et le jeu impeccable des acteurs. Malgré un arrêt brutal et inattendu, Mindhunter est depuis considérée comme une série culte de Netflix.