« C'est dégoûtant » : Cillian Murphy avoue détester sa coupe de cheveux dans Peaky Blinders

Il a affiché cette coupe de cheveux à la télévision durant plus d’une décennie, créant un vrai phénomène de mode. Pourtant, Cillian Murphy déteste cette coiffure et le fait bien savoir.

Durant treize ans, Cillian Murphy a interprété Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders. Et durant tout ce temps, l’acteur irlandais a dû adopter une coupe de cheveux bien particulière que les britanniques appellent trim.

Celle que l’on appelle également la undercut se caractérise par un fort contraste : l’arrière et les côtés du crâne sont rasés, tandis qu’une épaisse chevelure reste sur le dessus et laisse une raie apparente. Cette coupe est la signature du gang des Peaky Blinders, mais elle recrée surtout une coiffure adoptée par les soldats durant la guerre.

Maintenant que Peaky Blinders est officiellement terminée avec la sortie du film L’Immortel, Cillian Murphy peut enfin se débarrasser de cette coiffure qu’il a toujours trouvé « dégoûtante ».

Une coupe de cheveux unique et extrêmement populaire

Crédit photo : BBC/ Netflix

La undercut est pourtant devenue un phénomène au Royaume-Uni, mais pas que. Ces dix dernières années, les coiffeurs britanniques ont été inondés de demandes pour avoir la même coupe de cheveux que Tommy Shelby.

La suite après cette vidéo « À une certaine période, je réalisais probablement deux de ces coupes par jour, soit une dizaine par semaine. J'en ai parlé à quelques collègues du salon, et on se disait que c'était tellement rare qu'une coupe inspirée de la culture populaire suscite autant de réactions », a confié TJ Hunt, un coiffeur londonien, à GQ.

Malgré la rigidité de la coupe, les demandes de clients n’ont pas faibli durant la diffusion de la série. Pour Maxwell Oakley, autre coiffeur professionnel, la undercut est le style capillaire « le plus important de ces dix dernières années au Royaume-Uni ».

Cillian Murphy ne comprend pas l’engouement autour de cette coiffure

Crédit photo : BBC

Et s’il y en a bien un qui se demande pourquoi, c’est Cillian Murphy. L’acteur n’a jamais compris la popularité d’une telle coiffure. « C’est dingue que ça plaise aux gens, moi ça ne m’a jamais convaincu en quatre ans », confiait-il alors en 2017.

À l’automne dernier, Cillian Murphy révélait l’origine de cette coupe si appréciée, sur le plateau du Graham Norton Show. « Franchement, c'est dégoûtant. Vous savez, l'explication, c'est que ça sert à prévenir les infestations de poux. On a environ 60 % de chances en plus de ne pas les attraper, je suppose ».

Voilà une autre raison pour laquelle l’Irlandais ne comprend pas la tendance. Quoi qu’il en soit, il se disait « ravi de ne plus jamais avoir à la refaire » dans un entretien pour Rotten Tomatoes. Peaky Blinders : L’Immortel est disponible sur Netflix.