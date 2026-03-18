Cette star de Peaky Blinders a tout perdu avoir après avoir été arrêtée par la police

Il a joué dans Peaky Blinders tandis qu’on l’a vu aux côtés de grandes stars au cinéma. Mais à cause de déboires avec la justice, cet acteur a tout perdu et raconte son nouveau quotidien.

Des déboires avec la justice qui lui ont tout fait perdre

Paul Anderson est un visage connu des fans de Peaky Blinders. Dans la série à succès, il incarne Arthur Shelby, le frère de Thomas, joué par Cillian Murphy. Cependant, l’acteur n’est pas dans le film, Peaky Blinders : L’Immortel.

L’acteur britannique a eu des démêlés avec la justice. Dans un entretien exclusif avec The Sun, Paul Anderson raconte qu’il n’a pas eu de rôle dans le film parce qu’il a été arrêté par la police pour possession d’un mélange de drogues. Depuis, sa carrière et sa vie sont au plus bas.

Crédit photo : BBC/ Netflix

À cause de ses déboires, l’acteur a tout perdu. Le média britannique explique que la vie de Paul Anderson a basculé le lendemain de Noël 2023. Ce soir-là, les clients du pub qu’il fréquentait s’étaient plaints de sentir des émanations de crack provenant des toilettes handicapées. Le gérant du pub a alors appelé la police. Cette dernière a interpellé l’acteur, « en état d'ivresse », rentrant chez lui à pied.

Revenir sur le droit chemin

Crédit photo : Splash

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Sur lui, les policiers ont retrouvé de la cocaïne et des amphétamines. Suite à son arrestation, Paul Anderson a tout perdu. Sa fiancée l’a quitté, quelques mois seulement après avoir donné naissance à leur premier enfant. Cela dit, l’acteur précise que leur relation est aujourd’hui saine : « Elle est allée vivre chez sa mère et nous sommes toujours amis. Mon fils est aimé et choyé, et je le vois quand je veux. »

Un an plus tard, Paul Anderson a de nouveau été arrêté, pour conduite d'une moto sans assurance. Difficile, avec une telle publicité, de retrouver du travail. Malgré tout, l’acteur ne compte pas abandonner. Et pour cela, il peut compter sur ses amis, parmi lesquels Tom Hardy, Leonardo DiCaprio (avec qui il a joué dans The Revenant) et Stephen Graham.

« Mes amis m’ont soutenu, évidemment. Je dois être irréprochable maintenant. J’ai la chance d’être entouré de beaucoup d’amour, je l’ai bien compris. Et j’ai beaucoup mûri ces dernières années. »

The Gray House. Crédit photo : Prime Video

En février dernier, Paul Anderson est apparu dans la mini-série The Gray House sur Prime Video, produite par Kevin Costner et Morgan Freeman. Et même s’il n’est pas dans Peaky Blinders, il précise être resté proche de Cillian Murphy et de ne pas en vouloir aux équipes de la série : « Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune animosité entre Steven [Knight, le créateur, ndlr], Peaky Blinders et moi. »

Peaky Blinders : L'Immortel sort le 20 mars sur Netflix.