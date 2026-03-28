Ce film Netflix tiré d'une série culte est n°1, les fans sont accros

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Peaky Blinders

Sur Netflix, certaines séries cultes ont parfois droit à des suites, et c’est le cas d’un programme qui a rendu accro de nombreux internautes.

De nombreux programmes sont disponibles sur Netflix, et certaines séries proposées par la plateforme de streaming sont devenues cultes. Pour prolonger l’histoire, ces séries inoubliables ont parfois des suites. C’est par exemple le cas de “Stranger Things” qui a connu un énorme succès et dont un spin-off est en préparation, dont le premier teaser a récemment été dévoilé.

Mais c’est aussi le cas d’une autre série très connue, dont la suite est sortie il y a quelques jours sous la forme d’un film.

Thomas Shelby dans "Peaky Blinders"Crédit photo : Netflix

Le retour des Peaky Blinders

Il s’agit de “Peaky Blinders”, un série qui est devenue culte sur Netflix. Récemment, un nouveau film intitulé “Peaky Blinders : L’homme immortel” est sorti sur la plateforme de streaming.

La suite après cette vidéo

Il s’agit de la suite de l’histoire de Thomas Shelby qui, après s’être volontairement exilé, doit revenir à Birmigham pour sauver son fils mêlé à un complot nazi, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Les personnages de "Peaky Blinders"Crédit photo : Netflix

Numéro 1 des films les plus vus sur Netflix

Ce film est sorti le 20 mars dernier sur Netflix et à peine une semaine après sa sortie, il est déjà numéro 1 des contenus les plus vus sur la plateforme dans le monde. Selon le site spécialisé FlixPatrol, il s’agit du film le plus regardé dans 82 pays du monde. Les critiques élogieuses sont déjà nombreuses sur les réseaux sociaux.

“Tout ce que je peux dire c’est merci à Thomas Shelby pour ce niveau d’aura farming tout au long de la série et du film”, “Le film Peaky Blinders, félicitations”, “Cillian Murphy est juste trop fort, merci pour ce chef-d’oeuvre qu’est Peaky Blinders, j’ai beaucoup aimé le film”, ont commenté les internautes sur X.

Par la suite, deux nouvelles séries devraient voir le jour dans la ville de Birmigham, qui sera en reconstruction après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. L’occasion de suivre à nouveau les aventures de la famille Shelby ?

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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