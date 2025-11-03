« Meilleure série de toute ma vie » : ce show coréen Netflix adoré des spectateurs et va faire son grand retour !

Cette série sud-coréenne a connu un immense succès lors de sa sortie dans son pays d’origine puis sur Netflix. Son mélange des genres et ses sentiments y sont peut-être pour beaucoup. En plus, on vient d’apprendre une bonne nouvelle à son sujet.

Un succès à plus de 800 millions d'heures de vues sur Netflix

Les séries sud-coréennes ont la côte sur Netflix. En tête, il y a bien sûr Squid Game, qui va d’ailleurs connaître un remake américain. Mais cette dernière n’est pas la seule. Cinq ans après sa diffusion sur la plateforme, cette série ultra-populaire va avoir le droit à deux remakes.

Vous l‘avez sûrement adorée, il s’agit de Itaewon Class. « Un repris de justice et ses amis font face à un adversaire puissant pour réaliser leur rêve ambitieux : ouvrir un restaurant dans un quartier animé de Séoul », renseigne le résumé sur Netflix.

Ce mélange que l’on pourrait rapprocher du Comte de Monte-Cristo et The Bear a été visionné plus de 800 millions d’heures sur la plateforme. En Corée du Sud, Itaewon Class est devenue l’une des séries les plus populaires du câble où elle a été diffusée.

Une série « dingue », selon les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Devant ce succès monstre, il semblait logique que Itaewon Class soit déclinée et adoptée par d’autres pays. Ainsi, on apprend dans le Korea Times, que la série portée par Park Seo-joon sera adaptée aux Philippines et au Vietnam. Pour l’instant, aucun détail sur le casting ou l’histoire n’ont encore été dévoilés. Ces remakes vont-ils rencontrer le même succès que la série originelle ?

Il faut dire que Itaewon Class a placé la barre très haut. Sur Allociné, les fans de K-dramas lui ont attribué l’excellente moyenne de 4,2 sur 5.

« L'histoire, qui se déroule sur quinze ans, est vraiment géniale avec beaucoup de retournements de situation, mais les personnages sont super bien écrits » ; « Excellente série ! Un personnage qu'on aime suivre à travers son ascension ! Un scénario bien équilibré » ; « Meilleure série de toute ma vie [...] Une sorte de “Le parrain” mais moderne et en Corée » ; « Cette série est juste dingue émotionnellement », peut-on lire sur Allociné.

Pour ceux qui seraient passés à côté de ce K-drama de seize épisodes, Itaewon Class est toujours disponible sur Netflix.