Cette série d'horreur Prime Video au score de 100% va vous donner la peur de votre vie

Amateurs de séries horrifiques, celle que vous propose Prime Video risque de vous donner des sueurs froides. Les spectateurs la recommandent chaudement.

Heureusement, il n’est pas nécessaire de devoir attendre Halloween pour regarder des films et séries d’horreur. C’est ce que permettent les plateformes de streaming. On pense notamment à cette série française très appréciée de Stephen King sur Netflix. Ou bien celle adaptée d’un roman de l’auteur sur Prime Video qualifiée de « quasi-parfaite » par les spectateurs.

Cela tombe bien puisque l’on reste sur la plateforme de Jeff Bezos pour une série horrifique qui a conquis les sérivores. Lancée en 2021, cette série d’anthologie s’est bonifiée avec le temps. Sa deuxième saison est sortie en 2024 et a obtenu le score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

De par les similarités que l’on peut retrouver, certains spectateurs estiment même que la série est meilleure que American Horror Story de Ryan Murphy. Cette série, c’est Eux (Them en version originale) et elle promet de vous secouer.

Crédit photo : Prime Video

Eux se déroule dans les années 1950 aux États-Unis. Un couple afro-américain quitte la Caroline du Nord en proie aux lois Jim Crow (imposant la ségrégation raciale) pour s’installer dans un quartier blanc de Los Angeles. En plus de l'accueil glacial de leurs voisins, le couple va être confronté à des phénomènes surnaturels dans leur maison.

La deuxième saison se déroule dans les années 1990 et suit l’enquête d’une détective. Mais peu importe la période durant laquelle l’histoire est racontée, Eux traite à travers l’épouvante des inégalités qui sévissent au pays de l’oncle Sam. Surtout, Eux n’oublie pas de livrer de nombreux twists et rebondissements qui ont sonné les spectateurs.

« Eux a un excellent casting et une histoire intrigante et effrayante qui m'a tenu en haleine. Je suis content de l'avoir regardé avec quelqu'un » ; « Cela me rappelle un peu Get Out et American Horror Story » ; « Prend note, American Horror Story, c'est ce à quoi devrait ressembler une anthologie d'horreur » ; « Véritablement déconcertant et effrayant avec une intrigue captivante, c'est facilement l'une des meilleures choses que j'ai regardées cette décennie ».