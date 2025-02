«Ma série préférée de tous les temps» : cette série Netflix adorée des fans enfin de retour avec une nouvelle saison

Ce mercredi 12 février, Netflix a annoncé la diffusion prochaine de la troisième saison d'une série japonaise très appréciée. Une nouvelle qui ravit les fans de la première heure !

Si vous êtes amateur de jeux de survie à enjeux élevés, de mystères déroutants et de rebondissements stupéfiants, il s'agit de la série à ne pas rater si vous ne l’avez pas encore découverte. Entre jeu d'échecs psychologique, thriller dystopique et chaos total, difficile de rester indifférent face aux intrigues de la série.

Il a fallu de la patience et il en faudra encore ! Bien heureusement, cette vertu sera bientôt récompensée pour celles et ceux qui ont hâte de découvrir la suite des aventures d’Arisu. En effet, Netflix vient d’annoncer la date de sortie de la troisième saison de la série japonaise Alice In Borderland.

Sortie en 2020, la première saison a été couronnée de succès, comme la seconde diffusée en 2022. Ainsi, vous l’avez compris, cela fait désormais deux ans que les fans de la série attendent de connaître la suite. Et il leur faudra attendre encore plusieurs mois puisque la troisième saison arrive sur Netflix au mois de septembre.

Crédit photo : Netflix

Adapté du manga du même nom, ce thriller japonais suit un fanatique de jeux vidéo nommé Arisu qui se retrouve piégé dans une version alternative et désolée de Tokyo. Il est forcé de jouer à des jeux de vie ou de mort qui font paraître les jeux de Squid Game bien modestes en comparaison.

Chaque défi mis en lumière est classé par couleur de carte à jouer qui détermine le type d'épreuve. Par exemple, les piques pour l'endurance physique, les carreaux pour l'intelligence, les trèfles pour le travail d'équipe et les cœurs pour le pur tourment psychologique.

Crédit photo : Netflix

Une série acclamée par les téléspectateurs

La saison 2 a fait monter l'intensité, a introduit des ennemis encore plus impitoyables et a tenu les fans en haleine jusqu'aux dernières secondes. Et maintenant, avec la saison 3 qui s'annonce, les enjeux sont plus élevés que jamais.

En tout cas, il suffit de voir les différentes réactions sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point la série a envoûté les fans, surtout pour celles et ceux qui pensaient que la saison 2 serait la dernière :

“Mon cœur s'est effondré lorsque j'ai fini de regarder la saison 2 à l'idée que ce serait peut-être le dernier épisode. C'est dire l'amour que je lui porte. Ma série préférée de tous les temps, elle a quelques défauts mais dans l'ensemble, elle est incroyable.”

Crédit photo : Netflix

Pour certains d’entre eux, il s’agit carrément de leur série préférée. Ils seront donc au taquet au mois de septembre pour binge-watcher la saison 3 sans modération.